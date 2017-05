Publication de la loterie de Visa diversité pour vivre et travailler légalement aux États –Unis

Le tirage de la loterie pour obtenir la fameuse « Green Card » américaine est tombé , ce 2 Mai 2017. Malheureusement , ce programme qui a permis à des centaines de Guinéens de vivre légalement aux États -Unis, risque d’être aussi, le dernier.

Devenu programme annuel depuis le règne de Bill Clinton et d’un Congrès acquis à sa cause en 1994, cette loterie permet aux ressortissants dont les pays sont peu représentés aux États-Unis, de venir travailler et s’installer définitivement dans ce pays.

Les pays très représentés en Amérique étant les ressortissants du Mexique, les Philippines, la Corée, la Chine, le Canada, l’Inde, l’Angleterre, la plupart des pays Latino-américains en Amérique du Sud.

Ce programme qui permet aléatoirement à des millions de postulants à travers le monde de tenter leurs chances, n’accepte enfin au tirage au sort qu’entre 50.000 et 55.000 personnes.Ces individus s’ils sont validés par les services consulaires américains, en répondant aux exigences académiques et de sécurité, peuvent venir ensuite, avec les membres de leurs familles dont ils avaient déclaré, durant le système d’application électronique.Pour ce qui est du niveau d’éducation, 12 ans de scolarité sanctionnés par un diplôme d’études secondaires avec 2 ans d’expérience de travail est exigé.

Depuis sa création, un engouement s’est emparé des jeunes guinéens. Des statistiques dont dispose Guineenews montrent cette tendance à la hausse. C’est ainsi que plus de 7023 Guinéens ont été admis entre 2011 et 2015, les dernières statistiques fournies par le Département D’Etat et disponibles .

2015 2 314 2014 1 759 2013 1 350 2012 899 2011 701

Ces chiffres avancés ne montrent que le nombre de gagnants et non celui d’immigrants guinéens , admis, car les gagnants à la loterie sont autorisés à inclure leurs proches.

Entre 2007 et 2012, on obtient les chiffres suivants, si on inclut les membres de la famille :

14.465 guinéens ont été acceptés entre 2007-2009

43.579 entre 2010 et 2012,

88.935 personnes ont été retenues par le service consulaire américain pour approbation pour le visa De la diversité.

Cependant, le Département D’Etat, qui avance ces chiffres, ne précise pas si tous ces guinéens, admis à la loterie, avaient reçu le visa, après les enquêtes menées de moralité et de niveau d’éducation par le service consulaire, basé, à Dakar, et non à Conakry.

Comme mentionné un peu plus haut, c’est seulement après validation avec les services consulaires que l’on saura si oui ou non, on est admis à obtenir la carte. Il y’a souvent des cas refusés ou des cas qui prennent du temps à traiter.

Les heureux gagnants de cette loterie ne viendront qu’en 2018, d’où le nom DV-2018.

En Afrique, l’engouement a gagné largement les pays anglophones depuis le lancement du programme avant de se propager en Afrique francophone . L’Ethiopie, le Nigeria, le Kenya, le Ghana regorgeant de nombreux postulants.En Afrique Francophone, les Camerounais sont les plus passionnés.

L’avenir du programme semble cependant incertain avec la nouvelle administration Trump et de la législative dominée par les républicains entièrement opposés à la loterie de la diversité. Les sénateurs Marco Rubio de la Floride et Ted Cruz, tous fils de réfugiés cubains, et tous anciens candidats à la présidence des États-Unis, ont déjà déclaré leur opposition à ce programme tout comme leur opposition à d’autres programmes , comme celui du H1 B, qui consiste à faire venir les sommités. L’ élimination du programme figure en bonne partie dans la nouvelle loi sur la sécurité et l’immigration du département de la sécurité intérieure. Si soumise, discutée avant 2018, la loi aura toutes les chances de passer, sinon , ce sont les élections de mi-mandat pour renouveler les parlementaires américains qui seront la préoccupation principale des élus du Congrès.