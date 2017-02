Depuis ce matin, la préfecture de Fria est affectée par la pénurie de carburant. Cette crise faisant l’affaire des détaillants du marché noir, occasionne la vente du litre du carburant à 15.000 GNF. A prendre ou à laisser.

Du coup, l’augmentation fantaisiste du prix du litre sur le marché, fait profiter aux chauffeurs de taxi et motos qui, à leur tour, dictent leur loi dans la cité.

Des disputes sont fréquentes entre clients et chauffeurs autour du prix du transport. Avant de s’embarquer sur une moto, il faut demander le nouveau tarif de la course au risque de terminer par des coups de poing.

Cette situation est mal acceptée par les populations qui pointent du doigt le gouvernement et traitent les vendeurs et chauffeurs de tous les maux:

« C’est toujours la même chose en Guinée, chaque fois on parle de pénurie, on ne dirait même pas que nous avons un gouvernement qui se soucie de sa population. On en a marre avec l’affaire de manque de carburant. On connait maintenant leur plan, quand ils veulent augmenter l’essence, ils passent par des manières, moi je suis d’accord quand le syndicat lance les grèves contre le gouvernement », a confié Seydou Koné, un citoyen achetant l’essence au marché noir.

« Les vendeurs et les chauffeurs ne sont pas humains, ils n’ont pitié de personne. Comment on peut vendre un litre à 15.000 FG alors qu’ils achètent à 8 000 FG, c’est méchant et les taxi- motos augmentent n’importe comment le prix du transport et sont soutenus par leur syndicat. Ce que tu payais à 1500 GNF, tu paies maintenant à 3000 GNF voire plus. IIs sont tous des malhonnêtes », a confié Harouna Sylla.

Le manque de carburant à la pompe, s’explique selon Mory Bangoura, chef de station Total économat, par une mesure de sécurité :

« Depuis le jeudi, nous avons constaté que le bateau n’est pas encore arrivé à Conakry. Pour cela, nous avons arrêté de servir dans les bidons et cela fait 4 jours, ce mercredi 1er Février 2017. Pour satisfaire la population, on servait tout le monde de façon modérée, mais à ce jour avec la nouvelle que nous apprenons autour du bateau qui n’a pas encore accosté, on est obligé de ne pas servir dans les bidons et pour les motos, on ne dépasse pas un litre pour sauver notre stock de sécurité. Mais ce matin, on a arrêté pour ne pas toucher le stock de sécurité », a-t-il expliqué.

La date du 03 Février serait-elle réellement le jour où le bateau accostera au large de Conakry pour mettre fin à cette pénurie qui perturbe la vie sociale du Guinéen? La question reste tout de même posée.