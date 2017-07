Protection de l’environnement, NORDGOLD, plus que de l’or

La Journée mondiale de l’environnement est célébrée le 5 juin de chaque année par les Nations Unies. Elle vise à encourager la sensibilisation et l’action mondiale en faveur de la protection de notre environnement. Conscient de cet état de fait, la société minière de Dinguiraye filiale de norgold, a célébrée cette journée en différé ce 8 juillet à travers l’organisation d’une campagne de reboisement autour de son site d’exploitation. La cérémonie a mobilisée outre la direction générale et les employés, les communautés riveraines et les autorités locales.

Pour ce reboisement, ce sont plus de 1000 plants de manguiers qui ont été mis a terre sur une superficie de 10ha. Dans cette activité, la SMD a associé la communauté afin de la sensibiliser sur la protection la restauration et la sauvegarde de l’environnement conformément à la responsabilité sociétale de l’entreprise et de son étude d’impact environnemental.

Le but de la Journée mondiale de l’environnement est de réaliser une action pour prendre soin de la Terre ou devenir un agent du changement. C’est pourquoi depuis deux ans, la SMD a mis en place un concept dénommé « un expatrié, un manguier ». Une initiative liée au programme de la réhabilitation et de la compensation de la SMD. Parallèlement à la cérémonie, le département santé, sécurité et environnement de la SMD a offert plusieurs plants fruitiers aux villages environnants de son site d’exploitation.

Service communication externe SMD

664 23 44 96