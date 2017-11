Protection de l’environnement : Le conteur Petit Tonton s’adresse au cœur « vert »   

Lauréat de la médaille d’argent aux jeux de la francophonie tenus en Côte d’Ivoire en juillet 2017, Moussa Doumbouya connu sous son nom de scène Petit Tonton, est un artiste conteur qui a su harmoniser le verbe occidental et la tradition africaine. Au compte des activités de la quatrième édition du festival « Univers des mots » qui se sont tenues à Conakry le mardi 7 novembre, il a présenté « la Vallée de Dinkan ou la vallée de l’espoir », un conte qui vise à réveiller la conscience humaine pour mesurer les effets de ses actions sur la nature.

Habillé d’une tunique en forêt sacré « tissu guinéen », l’artiste exprime son amer constat sur le réchauffement climatique par le biais des personnages du conte. « Dans ce conte, je raconte comment par la force de la volonté et de l’amour à mère nature, Djigui et Kouratier le prince des arbres, ont pu sauver la vallée de Dinkan contre une entreprise qui ambitionnait d’exploiter un trésor caché dans cette forêt. Et sur ce, les deux protecteurs vont effectuer un voyage dans le futur et ils livreront un combat pour protéger la vallée Dinkan », a-t-il précisé.

Pour Petit Tonton, le conte et le théâtre sont étroitement liés du fait qu’ils sont chacun, des formes d’art et tous les deux font appel à l’expression corporelle pour mieux faire comprendre le message à véhiculer.

Devant un public composé d’amoureux des mises en scène et aussi de la littérature, Petit Tonton a livré un spectacle qui a émerveillé et conquis les cœurs.