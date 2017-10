Promotions-relégations Bam : Cellcom Guinée dans une dynamique de récompenser ses abonnés toutes les semaines

La société de téléphonie mobile Cellcom Guinée multiplie sa série de promotions à l’endroit de ses nombreux abonnés. Ceci pour confirmer son slogan «Le N°1, c’est vous !» qui se trouve être d’ailleurs au cœur même de sa dernière promo dénommée «La Grande Promo BAM», avec pour principe de base : «Recharges et Gagnes»

A son principal siège d’Almamya à Kaloum ce mardi 3 octobre, elle a procédé au premier tirage mensuel de ladite promo lancée en début septembre et à l’issue duquel dix abonnés ont été tirés au sort en présence d’un huissier et d’un représentant de la Loterie nationale de Guinée (Lonagui).

Dix gagnants ont été tirés au sort pour ce tirage mensuel. Ils ont raflé entre autres les cadeaux oscillant entre une carte de recharge de 100.000 GNF, un routeur d’Internet, des téléphones et une moto.

Mohamed Diaby, étudiant, et Mohamed Doumbouya, chauffeur, font partie des heureux gagnants. Ils ont été appelés en présence de toute l’assistance pour leur faire part de leurs gains. Au bout du fil, ils ont exprimé toute leur joie d’avoir appris l’heureuse nouvelle. Ils reçoivent chacun un téléphone Idol pour le premier et un téléphone Smark pour le second.

La Grande Promo BAM a débuté le 1er septembre dernier et a déjà fait de nombreux gagnants durant les semaines écoulées. Ses promoteurs rassurent qu’elle continuera à faire davantage de gagnants jusqu’en décembre 2017, avec de somptueux cadeaux. La campagne reste ouverte à tous les abonnés prépayés de Cellcom Guinée. Et chaque semaine et chaque mois, les abonnés ont la possibilité de gagner des cadeaux qui changent une vie.

Il leur suffit juste de recharger au moins 5000 GNF pour faire partie du tirage. Plus ils rechargent, plus vous multiplient leurs chances de gagner lors des tirages. En outre, en plus des crédits de recharge, des routeurs wifi, des téléphones, des motos et des forfaits Internet entre autres, les abonnés Cellcom ont aussi la merveilleuse opportunité, en décembre 2017, de gagner un mariage financé par Cellcom Guinée SA à hauteur de 40 millions de francs guinéens ou encore une pirogue dotée de tous les équipements de pêche, lors du grand tirage de décembre.

Autant dire que la présente campagne donne la chance à l’ensemble des clients prépayés de Cellcom Guinée de gagner des cadeaux qu’ils peuvent s’offrir soit lors des tirages hebdomadaires, soit lors des tirages mensuels. Et le grand tirage au sort est prévu pour décembre.

«L’heureux gagnant de ce tirage va bénéficier d’une pirogue dotée d’un moteur de 40 chevaux, avec tous les équipements nécessaires. Parce que gagner une pirogue, c’est avoir un salaire à vie. Donc, nous aurons permis à toute une famille ou des familles entières de gagner leur vie», a évalué Maimouna Maréga du service Marketing chez Cellcom Guinée.

«On a aussi des cadeaux comme des mariages. Un des gagnants pourra bénéficier du financement de son mariage. Donc, toutes les personnes jusque-là célibataires, qui ont déjà rencontré quelqu’un avec qui fonder un foyer, mais accusant un problème financier, peuvent désormais recharger chez Cellcom dans l’espoir de réaliser leur rêve», a-t-elle ajouté.

Sur les principes de la campagne, le responsable Marketing par intérim, Yawalé Habou a précisé que celle-ci reste ouverte à tous les abonnés régulièrement enregistrés dans la base de données de Cellcom. «Chaque recharge même de 1000 GNF, qui s’accumule et atteint 5000 GNF, donne droit à un ticket», a-t-il dit.

Comme les heureux gagnants de ce mardi, les prochains lauréats qui seront contactés par rapport à leurs gains pourront vérifier les informations en appelant le Service clientèle au 111. Cellcom Guinée est formelle qu’aucune contrepartie de quelle que forme que ce soit ne leur sera demandée. Aux abonnés qui traînent jusque-là le pas, invite a été faite à suivre Cellcom sur sa page Facebook pour plus d’informations à l’adresse suivante : http://www.facebook.com/Cellcomgsm.