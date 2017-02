Du 17 janvier au 07 février 2017, GAC a initié et a fortement soutenu la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, dans les localités de Tanènè, Boké, Kolaboui et Kamsar. Par le biais d’un tournoi de football, près de 5000 personnes ont été sensibilisées sur les dangers liés à la violation du code de la route.

La compétition de football à laquelle les autorités sous-préfectorales et communales ont pris part, a été organisée avec le soutien des bureaux de la jeunesse et des mairies des localités concernées. Elle a permis à GAC de véhiculer d’importants messages sur les dangers liés à la violation du code de la route, et aussi les attitudes à adopter pour minimiser ou éviter les risques d’accident. Les statistiques sur les accidents de la route dans la région de Boké ont aussi été publiées, dans le but d’interpeller tous les usagers (piétons et chauffeur).

L’évènement a été couvert par les médias, qui ont également renforcé les messages sur la sécurité routière dans les langues nationales, tout en rappelant le slogan de GAC ‘’Zéro dommage’’ au personnel, à l’environnement et aux communautés.

Une des allocutions remarquables durant le tournoi fut celle du Sous -préfet de Kolaboui, qui a remercié GAC pour ces rencontres, qui selon lui, au-delà d’une sensibilisation, renforce également le tissu social entre les villages.

Du coté des joueurs, le capitaine de l’équipe de Danbantchiam (vainqueur de la sous-préfecture de Tanènè) était tout heureux de brandir le trophée, avec des mots de reconnaissance envers GAC, et a confié que leur district se fait une bonne renommée dans la sous-préfecture, grâce à cette victoire rendue possible par le concours de la compagnie.

En plus des récompenses financières symboliques remportées par les équipes finalistes, GAC a offert un lot de maillots à toutes les équipes participantes.

‘’ Rendre la route plus sûre, ne dépend que de nous’’.