Les acteurs du secteur privé guinéen et du public ont eu des séances de travail les 14, 15 et 21 décembre à Conakry pour échanger sur les différentes problématiques auxquelles sont confrontées leurs structures.

Cette rencontre a été organisée, entre autres, par le Secrétariat du Dialogue permanent public-privé, l’Agence de promotion des investissements privés (APIP) grâce à l’appui financier du groupe de la Banque mondiale.

Pendant ces journées, huit panels ont été organisés pour faire le diagnostic et trouver des solutions au problème des entreprises guinéennes. Faire connaître l’administration guinéenne et certains des services et opportunités qu’elle offre aux services privés pour l’amélioration du climat des affaires en Guinée, c’est l’objectif général de ce cadre de concertation.

Au cours des travaux, les participants se sont penchés sur l’instauration d’un cadre d’échange entre le pouvoir public et le secteur privé afin que les politiques économiques et les décisions du gouvernement prennent en compte les préoccupations des opérateurs économiques. Il leur a été présenté les missions de certains services publics pouvant permettre au secteur privé se prononcer sur la qualité des prestations.

La rencontre a également permis aux participants de s’informer sur le cadre des investissements et les mesures incitatives mises en place pour la promotion et le développement du secteur privé.

Mme Diallo Mariam Ciré Sylla, responsable des programmes au groupe Banque mondiale, a rappelé le rôle que joue le secteur privé dans le développement de la Guinée : « aujourd’hui, quand le gouvernement travaille sur des réformes économiques, c’est pour le secteur privé qui est un acteur important de par son rôle de créateur de richesses nationales à travers la création d’emplois, la contribution aux recettes de l’Etat, la construction d’infrastructures économiques dans le pays. »

Pour sa part, Alsény Sylla, Secrétaire général du ministère des l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, a expliqué d’où est venue l’idée de la création du dialogue public-privé : «C’est en 2014 que le gouvernement guinéen a pris part pour la première fois au dialogue public-privé organisé par la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale à Franckort. C’est de là que nous nous sommes inspirés de l’exemple des autres pays. On a compris que même les pays en guerre avaient réussi grâce au dialogue public-privé. Ce qui nous a renforcés dans notre conviction à proposer une feuille de route à la Banque Mondiale pour que le gouvernement guinéen soit impliqué dans ce processus et s’approprier des expériences des autres pays. »

Poursuivant son intervention, Alsény Sylla a donné les avantages du dialogue public-privé : «le dialogue public-privé est une nécessité dans une dynamique de responsabilité partagée afin d’impulser un climat favorable à la fois aux affaires et à l’émergence économique de notre pays. Il est établi dans l’ensemble des pays que le secteur privé est le principal créateur de richesse et d’emploi permettant de réduire le chômage et la pauvreté. C’est pourquoi le gouvernement et ses partenaires à tous les niveaux doivent contribuer à mettre en œuvre les réformes appropriées pour accompagner ce secteur pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.»