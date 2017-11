Promotion de la scolarisation de la jeune: l’unique lauréate de Labé reçoit son prix

Dans le cadre de la promotion de l’alphabétisation de la jeune fille en République de Guinée, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, en collaboration avec celui de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, a primé 16 filles qui se sont véritablement distinguées dans les évaluations de passage de la 12ème année à la terminale lors de l’année scolaire 2016-2017.

Repérées sur toute l’étendue du territoire national, ces 16 filles dont fait partie la lauréate de Labé, Ousmane Tanou Diallo, ont toutes reçu des prix composés, entre autres, d’un ordinateur portable et une somme d’un million de francs guinéens. À Labé, la remise officielle du prix s’est tenue ce mardi 10 octobre 2017 au lycée Hoggo M’Bouro où évolue la lauréate.

En classe de terminale, option Sciences expérimentales et âgée seulement de 19 ans, Ousmane Tanou Diallo a été retenue lauréate suite à une moyenne de 14,11.

« J’ai été lauréate parmi tant d’autres. Aujourd’hui, c’est la remise du prix. Je suis très heureuse et demande à mes amis garçons comme filles de travailler en redoublant d’efforts afin que nous puissions représenter la Guinée devant les autres pays. Car ont dit, seul le travail paie et vouloir c’est pouvoir », a laissé entendre Ousmane Tanou Diallo.

Diallo Ousmane Baillo, proviseur du lycée Hoggo M’bouro précise que c’est un prix bien mérité : « depuis que Ousmane Tanou est là, elle est toujours première de sa classe. Chaque fois, on remonte les résultats. Maintenant, c’est à partir de la DPE (direction préfectorale de l’éducation) et de l’IRE (l’inspection régionale de l’éducation) et jusqu’au niveau du département qu’ils ont fouillé et trouvé son nom. C’est ainsi qu’elle a été appelée. La DPE a vérifié l’information et l’a confirmée. Donc, ils sont partis récupérer le prix qui est composé d’un ordinateur portatif et d’une enveloppe d’un million de francs guinéens.»

Présente à la cérémonie Aissatou Diouldé Magassouba, directrice préfectorale de l’éducation de Labé a sollicité l’appui des parents pour accompagner l’heureuse bénéficiaire de ce prix à poursuivre les études. «Ce prix me va droit au cœur parce que c’est une façon d’encourager les filles à étudier. Nous voudrons demander aux parents de cette fille de l’encourager à étudier et nous allons suivre de près », promet-elle.