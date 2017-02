La société de téléphonie mobile, MTN Guinée, a organisé une promotion intitulée « Promo Saint-Valentin », pour récompenser ses fidèles les plus chanceux. Ce samedi 25 février, elle a procédé à la remise des cadeaux aux premiers gagnants, en marge d’un banquet chic, dans un hôtel de Conakry.

Pour ce premier tirage, plusieurs fidèles clients résidents à Conakry ou à l’intérieur du pays, ont gagné des lots. Parmi eux, cinq lauréats ont gagné chacun un Bon d’achat de deux millions de francs guinéens contre un million de francs guinéens pour chacun des cinq clients tirés, alors que les cinq derniers ont gagné des bijoux en or, en plus des cinquante gagnants du dîner offert ce samedi.

Toujours au cours de cette remise, un tirage a aussi été organisé à l’intention de tous les participants. Certains ont obtenu des complets Uniwax, d’autres des réfrigérateurs ou des écrans plasma.

En marge de cette fête, Soul Bang’s, lauréat du prix découvertes RFI et Fodé Baro, l’agitateur de la Sig Madina, ont égayé le couple des clients primés autour d’un dîner entre amoureux. Le tout sous la conduite du duo Ahmed Kaba et Mme Diallo Pauline Saran Camara, la seule « Kissi Fôté » du pays.

S’exprimant au micro de la presse, Ahmed Kaba, chargé du sponsoring et évènementiel à MTN-Guinée, a fait remarquer que la « Promo Saint- Valentin » a été initiée pour offrir aux nombreux clients de sa société de téléphonie plusieurs cadeaux notamment des bons d’achats, des bijoux en or, des appareils électro-ménagers, des motos, des frigos, des téléviseurs et un jackpot de 100 millions.

« MTN Guinée fait des promos pour rendre la vie de ses clients plus radieuse. À travers cette Promo Saint Valentin, nous offrons des bons d’achat, des bijoux en or, des électroménagers et de nombreux autres lots, en plus d’une superbe cagnotte de cent millions de francs guinéens », a-t-il indiqué.

« Aujourd’hui, c’est la première remise. Pour souscrire à la promo Saint-Valentin, il suffit de faire gratuitement *400# et de consommer 5000 GNF dans la semaine pour être éligible. Chaque semaine, il y aura des tirages pour sortir au moins une centaine de gagnants », a-t-il confié à la presse.

Pour ce tirage, M. Kaba a laissé entendre qu’en plus des lauréats qui sont allés avec des bons d’achats et des bijoux en or, MTN Guinée a également offert cinquante diners pour deux personnes en couple au Millenium à l’occasion de la Saint-Valentin, a-t-il encore rajouté au micro de la presse.