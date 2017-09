Projet de Filets Sociaux : Démarrage du ciblage communautaire pour la seconde phase de la composante THIMO

Une session de formation des Pairs Educateurs du Projet de Filets Sociaux Productifs s’est tenue du 5 au 13 septembre 2017 à Kindia et a regroupé 64 participants avec pour objectifs de les initier au marketing social, à la dynamique communautaire, aux techniques de ciblage et à la collecte et traitement informatique des données.

Spécifiquement, il s’agira pour les Pairs Educateurs (PE), appuyés en cela par les Relais Communautaires proposés par les communautés, d’expliquer aux habitants le contenu du projet, ses démarches, ses procédures, ses règles et ses critères et tout cet exercice de la phase communautaire se fera sous la supervision des autorités locales et la seconde phase consistera à l’administration de l’Enquête Multidimensionnelle de la Pauvreté par le Fond de Développement Social et de Solidarité (FDSS).

Cette session animée par les consultants internes de la Coordination du projet, a enregistré non seulement des enseignements théoriques mais aussi des travaux pratiques qui ont non seulement permis d’évaluer le niveau satisfaisant des participants mais aussi de donner à la coordination du projet l’espoir que les résultats attendus seront atteints dans les délais requis.

A l’issu de cette formation, les 64 Pairs Educateurs ont été déployés dans les 64 districts du pays retenus sur la base des données de l’ELEP 2012 pour la seconde phase, après les 47 premiers districts dont les travaux de terrains ont déjà démarré avec environ 5 000 ménages. Ces 64 nouveaux districts vont permettre au projet de toucher 6912 nouveaux ménages qui vont chacun percevoir à l’issu des 60 jours de travaux une enveloppe de 1800 000 GNF en raison de 30 000 GNF par jour. Les bénéficiaires suivront un intense programme d’accompagnement sur les aptitudes à la vie quotidienne et sur leur structuration en Groupement.

Rappelons que le projet de filets sociaux est une initiative du Gouvernement visant à doter le pays d’une Politique Nationale de Protection Sociale, assortie d’une Stratégie des Filets Sociaux pour venir en aide aux populations démunies.

