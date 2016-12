Le projet du nouveau code électoral soumis à l’Assemblée Nationale continue de susciter des polémiques au sein de la classe politique guinéenne quant à son article portant mode de choix au niveau des districts et des quartiers. C’est le cas du député Elhadj Alpha Ibrahima Sillah Bah, président du Parti Guinéen pour le Renouveau et le Progrès (PGRP), député national et coordonnateur du front pour la défense du droit des citoyens, qui a fait savoir à Guinéenews son opposition à l’adoption de ce nouveau code électoral.



«Je pense que la constitution consacre que la souveraineté du peuple s’exerce à travers ses représentants élus. C’est une des dispositions de la Constitution. L’autre disposition, c’est que l’élection est directe et universelle », a indiqué d’entrée le député Sillah Bah.





Et de poursuivre : « je pense qu’il est extrêmement important qu’au niveau de la base, l’exercice de la démocratie puisse se faire. Le développement part à la base. Nous sommes en train de discuter de l’organisation des communautés à la base. Et dans le dispositif de décentralisation que nous avons mis en place, ce sont ces entités-là qui sont essentielles, c’est là où la démocratie doit s’exercer en dehors des contraintes liées aux différents partis politiques. A la base, il s’agit de développement local, de ce que la communauté veut faire, élaborer un plan d’action au niveau des districts et des quartiers pour répondre aux besoins essentiels de la population».



Pour le président du PGRP, il ne s’agit pas de discours politique à ce niveau-là. Il estime que le peuple doit avoir la possibilité d’élire directement les représentants à la base. «C’est notre position et c’est la position qui est exprimée par la Constitution. Donc nous pensons qu’il faut prendre le temps qu’il faut et étudier ces dispositions, voir comment on peut les expliquer, mais ne pas balayer surtout d’un revers de main en disant que c’est complexe et que ça coûte trop cher. C’est ce que nous n’acceptons pas. Et, nous pensons qu’une entente entre partis politiques ne peut pas être placée au-dessus de la constitution. Vous avez vu qu’on a pris l’habitude d’avoir des dialogues dans notre pays. A chaque fois, on met de côté la constitution ou les lois, on s’entend dans le cadre d’un dialogue. Bien sûr que l’application ne suit jamais. Nous sommes en train de faire une fuite en avant pour éviter les problèmes, peut-être pour gagner du temps pour certains qui ne voient que leurs intérêts. Ce sont des jeux contre le peuple », a-t-il déploré.

«Donc, je crois que nous devons mettre en place des dispositions qui sont acceptées de tous et qui vont permettre d’avoir la paix et la stabilité dans le pays pour nous-mêmes et pour nos enfants », a conclu le député.