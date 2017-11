Procès Mme Boiro, Koula, déboires de la presse : les vérités de Bantama

Au cours du meeting traditionnel du RPG Arc-en-ciel ce samedi 18 novembre, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow a déclaré que son parti soutient fermement le procès portant sur l’assassinat de Mme Aissatou Boiro qui s’ouvre ce lundi 20 novembre, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia.

De même, le ministre Sow a ajouté que le RPG tient aussi au procès du journaliste Mohamed Koula Diallo, fauché aux abords du siège national de l’UFDG, principal parti de l’opposition.

Dans le même sillage, Bantama Sow n’a pas hésité de condamner l’attitude de certains journalistes avant de les inviter à se référer non seulement à leurs confrères de la sous-région mais aussi à leurs ainés, notamment Boubacar Yacine Diallo, le ministre Tibou Kamara, Sékouba Savané de la RTG…

Lisez plutôt son discours !

«Je rentre d’une tournée qui m’a conduit à Kankan, Siguiri, Baro, Kouroukoro (…). Les messages sont les mêmes, les jeunes et les femmes nous ont chargés de vous dire que le problème, c’est à Conakry et quant à eux, c’est le RPG.

Le RPG soutient le procès du présumé assassin de Mme Boiro Aïssatou, épouse de l’ancien ministre Ibrahima Boiro, membre du Bureau Politique National. Nous n’accepterons jamais qu’il y ait des assassinats sans que leurs auteurs ne soient arrêtés, jugés et condamnés. Nous soutenons fermement ce procès tout comme celui du jeune journaliste, Mohamed Koula Diallo qui a été froidement assassiné aux abords du siège de l’UFDG. Nous tenons à connaitre la vérité.

Je n’étais pas à Conakry quand un matin toute la capitale et grâce à une radio s’est réveillée avec une information erronée qui a failli faire basculer le pays. Le journaliste convoqué devant la gendarmerie, on a assisté à toutes sortes de manifestations pour dire que le régime veut bâillonner la presse. Il y en a qui disent même que le pouvoir veut instaurer la dictature. Je me suis demandé pourquoi lors de l’assassinat de leur collègue, Mohamed Koula Diallo, les gens n’ont pas eu la même attitude. Le RPG n’a de leçon à recevoir de personne dans ce pays. Nous avons été à l’avant-garde de la Liberté de la presse en Guinée. A l’époque, beaucoup de ceux qui parlent aujourd’hui n’étaient pas encore nés ou bien ils étaient adolescents. Ils peuvent se renseigner auprès d’Aboubacar Sylla, porte-parole de l’Opposition, demander à Thierno Souleymane Diallo pour les sacrifices consentis par le RPG pour la liberté de la presse et de la démocratie.

Vous pouvez également demander à Tibou Kamara, Sékouba Savané, le DG de la RTG, Sanou Kerfala Cissé, ou encore à Boubacar Yacine Diallo… le RPG et son président Alpha Condé ont tout donné pour la liberté de la presse et de la démocratie donc, ce n’est pas aujourd’hui que nous pouvons faire aujourd’hui ce qu’on a combattu hier. La presse guinéenne doit être comme celles du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Mali…

Tous les jours, le chef de l’Etat est vilipendé dans les médias ainsi que ses ministres, les députés également bref, personne n’est épargné».

Lire Vidéo: