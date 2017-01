EDG (Electricité De Guinée) a un grand défi, celui de fournir de l’électricité durant la CAN du 14 janvier au 5 février. En cette période de début d’étiage, des délestages se sont déjà fait sentir mais, la cellule de communication de la société d’électricité de Guinée a pris les mesures d’assurance qui réconfortent une frange de la population. Seulement, les recommandations qui accompagnent la desserte, ont jeté un pavé dans la mare.

EDG recommande certaines restrictions à ses abonnés qui ne semblent pas du goût de tout le monde. Dans un communiqué, elle demande à une partie de ses abonnés d’économiser au maximum la consommation. Comme dans le passé, il ne faut pas laisser les ampoules allumées pendant la journée, il ne faut pas mettre certains appareils électro-ménagers à grande consommation d’énergie en fonctionnement comme chauffe-eau, cuisinières, climatiseurs et les petites et moyennes entreprises de cesser de fonctionner.

Ainsi, les ateliers de chaudronnerie, de menuiserie et autres devront rester dans l’inactivité et ne pas faire fonctionner les postes de soudure et autres. En cette période de vaches maigres, cette mesure sera difficile à respecter. Les responsables d’EDG en sont parfaitement conscients.

Qui pour veiller au respect de ces recommandations, s’il n’y a pas un service de surveillance et de contrôle sur le terrain ? Tout le problème est là. Pendant toute la saison des grandes pluies, les populations qui ne sont pas sur compteurs à pré-paiement ne prenaient pas la peine d’éteindre. L’habitude étant dans les mœurs, il sera difficile de les changer et les campagnes de sensibilisations n’y feront rien. Si les quartiers étaient responsabilisés, les responsables et les jeunes pourraient faire des ratissages, mais les responsables des quartiers nommés et laissés à eux-mêmes depuis des années semblent être hors d’usage et d’autorité.

La mesure qui semble difficile à appliquer est celle de ne faire appel seulement qu’aux agents d’EDG, en cas de panne sur le réseau. Quand on sait la lourdeur dans ce domaine, les électriciens des quartiers vont créer des coupures de fils électriques pour se mettre plein les poches pendant cette CAN et aussi des dégâts importants sur le réseau.

A moins de faire appel au civisme et à la citoyenneté des jeunes qui ont plus d’intérêt que d’autres à voir le courant régulièrement pendant cette CAN, il n’y a aucune chance que les recommandations d’EDG soient respectées. Cette campagne de sensibilisation et de motivation à outrance devrait commencer. Peut-être que le gouvernorat doit mettre son grain de sel, le général Mathurin a encore un atout pour déployer sa police verte sur le terrain.

A moins que les autorités à tous les niveaux aient une solution efficiente…