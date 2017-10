Prix RFI découvertes 2017: le groupe Sossodef représente la Guinée en finale

Sossodef est un groupe de musique et de danse qui a fait son entrée sur la scène musicale avec le tube “Tu es malade”. Et pour l’édition 2017 du Prix RFI Découvertes, les couleurs guinéennes seront défendues par ces jeunes artistes au talent prometteur.

En lice contre dix artistes venus des pays africains dont le Sénégal, le Togo, le Mali, le Cameroun, le Bénin et l’Ile Maurice, ce groupe qui a commencé par la danse et qui a transité par la musique, a présenté les morceaux “Foun fou fé” et “Sosso gang”.

Joint ce jeudi par Guinéenews, les deux acolytes nous ont confiés ceci: ”la finale est tendue car, nous sommes face de neuf autres candidats talentueux venus de différents pays d’Afrique. Donc avec de différents styles musicaux, il faut que nous imposons un style qui sort de l’ordinaire et qui va impressionner les membres du jury par son authenticité et sa richesse.”

Composé des chanteurs comme Dramane Dia, Mamadou Maladho Sow et des danseurs Aboubacar Daffé, Thierno Abdoulaye Sow, Mohamed Sita Soumah, Djibril Traoré et de Yamoussa Camara, ce groupe de jeunes talents de l’écurie G4life Music n’a pas manqué d’inviter le peuple de Guinée. “L’honneur reviendra à la Guinée de remporter pour la troisième fois, ce prestigieux prix qui récompense les jeunes talents africains”, tel est l’appel lancé par les artistes. Car, les votes qui ont déjà commencé, prendront fin le 29 octobre prochain et le résultat sera connu le 9 novembre 2017.

Le vainqueur recevra une enveloppe de 10.000 euros et une tournée en Afrique plus un concert à Paris.

Après la victoire de Sia Tolno en 2011 et celle de Soul Bang’s en 2016, le groupe Sossodef compte sur le peuple de Guinée pour un vote massif et victorieux.

Le lien pour le vote :http://musique.rfi.fr/prix-decouvertes/vote