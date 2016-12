Dans le cadre d'une visite de prise de contact avec les autorités et les populations relevant de sa juridiction, le nouveau gouverneur de la région de Kankan, le général de brigade Mohamed Gharé à foulé le sol de Siguiri jeudi 22 décembre, a-t-on constaté sur place.

Le général Mohamed Gharé était accompagné du colonel Mohamed Lamine Diané, le commandant de la 3ème région militaire de Kankan. Dans son discours, le nouveau gouverneur a, tout d'abord, exprimé sa gratitude aux populations de la préfecture de Siguiri pour la qualité de l’accueil dont lui et sa délégation ont fait l’objet avant de fustiger certains actes d’incivismes et de violences qui ont été récemment enregistrés à Siguiri.

"Je sais que Siguiri est l’un des poumons économiques de la Guinée et elle est reconnues par le respect de ses valeurs. Toutefois, on a vu ces derniers temps que Siguiri nous a tous déçus. Parce qu’elle a fait de la violence, son quotidien. Tout le problème est que dans tout cela, la vérité n'est pas dite. Mais je vous assure que j'appliquerais la loi et quiconque fait l'anarchie se heurtera à la loi. Car nul n'est au dessus de cette loi."

Il faut retenir que le gouverneur Mohamed Gharé à achever sa visite par les salutations et présentations de condoléances dans les familles des 2 jeunes lynchés et du jeune taxi-motards tué.