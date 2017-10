Presse et Démocratie : des spécialistes en débattent

Comme annoncé dans nos dépêches précédentes, la célébration du vingtième anniversaire de votre quotidien en ligne, Guinéenews, a été marquée par une conférence portant sur le thème ‘’la Démocratie et la Presse’’. Ce thème, plusieurs personnalités en ont débattu, notamment le ministre de l’Unité et de la Citoyenneté, les fondateurs de Médiapart, de Sénéweb et de votre quotidien, qui ont quitté respectivement la France, le Sénégal et le Canada pour assister à la fête. La conférence a eu lieu à l’université de Sonfonia dans un amphithéâtre qui a refoulé du monde.

C’est le fondateur de Médiapart qui introduira les discours en replaçant le thème dans son contexte. Pour Edwy Plenel, la démocratie ne sera jamais parfaite. « Elle sera toujours un enjeu de bataille, de combat. Il faut du pouvoir, du contre-pouvoir, il faut une société vivante », dira le conférencier à l’entame de son allocution. Avant de poursuivre : « La démocratie, ce n’est pas le droit de vote. Croire qu’il suffit de voter, de choisir des représentants, et quand il s’agit des systèmes présidentiels, de choisir à intervalle de plusieurs années une seule personne qui va dire la pluralité de la démocratie, c’est une vision pauvre, c’est une vision limitée et du coup fragile de la démocratie », fera remarquer M. Plenel qui associe la démocratie à la liberté de s’informer. Car, explique-t-il, « si je ne suis pas informé, si je ne sais pas ce qui est fait en mon nom. Si je n’ai pas cette possibilité de trouver des informations honnêtes, de façon pluraliste, de façon indépendante, je peux voter en étant aveugle, en étant prisonnier de la propagande de la communication partisane, des idéologies », déclare le journaliste.

Selon le fondateur de Médiapart, pour qu’il y ait une démocratie authentique, et pour que ce droit de vote ne soit pas une fiction, il faut qu’à côté il y ait le respect d’un droit fondamental qui est un droit aussi important sinon plus que le droit de vote : le droit de savoir, indique l’ancien journaliste du journal Le Monde.

« Le droit de savoir est une conquête essentielle. Et nous pouvons aujourd’hui, grâce au numérique, renforcer ce droit de savoir, construire ce droit de savoir. Et cette nouvelle presse en ligne, cette presse numérique porte cet idéal-là qui n’est pas partisan, qui est de mettre au cœur du débat démocratique, des informations, autrement dit des vérités de fait », conclut M. Plenel.

Abondant dans le même sens qu’Edwy Plenel, le fondateur de Guinéenews a indiqué que l’information est une source de savoir, c’est l’arme la plus importante de la société. S’il n’y a pas d’information, le monde devient des ténèbres. Le manque d’information est une source de manipulation », dira en substance Boubacar Caba Bah.

Plus loin, il affirme que la presse et la démocratie sont liées. Ce sont deux éléments essentiels pour le bon fonctionnement de la société, indique M. Bah. Pour lui, il est impératif pour chaque individu de chercher à s’informer. « Ce n’est ni le devoir des parents, ni de l’Etat, encore moins des politiques ni des économistes de vous informer. L’information est à votre portée. C’est à vous donc de chercher à vous informer », a conseillé le fondateur de Guinéenews aux étudiants fortement mobilisés.

Prenant à son tour la parole, le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, a tout d’abord salué les médias guinéens qui travaillent dans un contexte difficile. « Pas simplement en termes de liberté mais aussi en termes de conditions de travail», précise-t-il.

Parlant du thème de la conférence, Gassama Diaby a déclaré : « Lorsqu’on parle de la liberté de la presse ou des menaces qui sont relatives à cette liberté, l’Etat est souvent montré du doigt parce qu’en matière de liberté, l’Etat est le principal débiteur ». Mais, souligne-t-il, l’Etat n’est pas le seul à menacer les libertés. « Lorsque nous suivons les débats de société dans notre pays, il est flagrant de constater que les gens ignorent manifestement la vérité factuelle parce qu’ils refusent de croire à ce qui est vrai, parce que cela ne les arrange pas dans leur confort politique ou idéologique. Les gens ne veulent savoir que ce qu’ils souhaitent savoir, la vérité ne les intéresse pas. Cela pose problème dans le débat démocratique », relève le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté.