Presidentielle française : Alpha Condé félicite le nouveau président élu Macron

Sékhoutouréya, 7 mai 2017 – Le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, Président en exercice de l’Union Africaine, félicite le Président Emmanuel Macron suite à son élection à la magistrature suprême de la République Française.

S’exprimant en sa double qualité de Chef de l’Etat guinéen et Président en exercice de l’Union Africaine, le Professeur Alpha Condé veut que ce nouveau vent qui souffle sur la France puisse permettre de raffermir les excellents liens d’amitié et de coopération existant si heureusement entre la France et la Guinée d’une part et le Continent Africain d’autre part.

Le Président guinéen s’est dit convaincu que ces relations de coopération iront en se renforçant sous le magistère du Président Macron.

Le Bureau de Presse de la Présidence