S’il y a un qui a des regrets dans le PS, c’est bien François Hollande qui s’est laissé évincer par Manuel Valls qui, lui, s’est fait battre à plate couture par Benoit Hamon. Le cafouillage chez les Républicains avec un François Fillon qui veut entrainer tout son parti dans sa chute, il eût été facile à François Hollande de reprendre la main. Tel n’est plus le cas.

Il reste à savoir quel jeu joue exactement François Fillon jusqu’au bout de son autisme, bien qu’il dit ne pas être autiste. Les 40 ou 200 mille personnes venues au Trocadéro sont loin de remplir les urnes pour le faire gagner en mai prochain, mais fort de ce petit nombre, il se croit déjà investi.

A moins Fillon soit d’une lucidité extraordinaire et qu’il veuille placer la barre très haut pour se faire désirer par les instances du parti des Républicains en vue d’un repositionnement politique, avant de lâcher l’os et Fillon a bien dit que personne ne peut l’obliger à se retirer.

Donc, s’il doit se retirer de la course, ce serait de son propre chef, de sa propre volonté et cela mériterait une contrepartie : la reconnaissance du parti pour laver l’opprobre qui s’est abattue sur lui et les siens. Mais dans la situation actuelle, s’il se retire sans garantie, il est fini et cuit, politiquement.

Tout serait-il un grand jeu de poker et de bluff, chez Les Républicains ? La question mérite d’être posée puisque ce n’est pas aussi la première fois qu’on entend Alain Juppé dire qu’il n’est pas « le pneu de secours », mais on l’a entendu changer déjà une fois de pneu avant de dire qu’il ne joue plus. On pourrait voir la raison et la prudence du vieux briscard d’attendre la réunion entre Fillon, Sarkozy et lui pour savoir de quoi il retourne exactement dans cette affaire. Et s’il soupçonnait que Fillon désignerait Sarkozy pour le remplacer et non lui, Alain Juppé, ce serait un assassinat politique. Il faut jouer la prudence et se faire aussi désirer, mais si Sarkozy le désignait, étant venu en troisième position des Primaires, il n’est pas certain qu’il n’aille pas.

On pourrait voir le désistement de Juppé parce qu’il est sûr que Fillon est de connivence avec Nicolas Sarkozy, qui serait une cible trop facile pour Marine Le Pen, si elle n’a pas les bottes dans les entraves judiciaires.

Fillon ira-t-il jusqu’au bout pour jouer en faveur du FN ou du PS ou fera-t-il la passe à Juppé ou à Sarkozy ?