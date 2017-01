Sur invitation de l’Union Africaine, Hadja Saran Daraba Kaba est à Addis-Abeba depuis le 22 janvier où elle a participé à la réunion du pré-sommet sur le genre et le dividende démographique. La Secrétaire générale de l’Union du Fleuve Mano, s’est, en dépit de son agenda très chargé, prêtée aux questions de la presse guinéenne présente à Addis dans le cadre de la couverture médiatique de ce 28ème sommet de l’UA.

Au nombre des sujets sur lesquels elle a échangé avec celle-ci, il y a celui relatif à la future présidence guinéenne de l’organisation panafricaine. Pour Hadja Saran Daraba, la confiance placée en la Guinée pour assumer la présidence de l’UA n’est qu’un juste retour des choses.

Si la diplomatie guinéenne est de plus en plus présente sur l’échiquier diplomatique international, pour la Secrétaire générale de la Mano River, ce succès est incontestablement à mettre avant tout au compte du président Alpha Condé qui a su mener depuis son élection une diplomatie agressive et tous azimuts. Comme en témoigne, souligne-t-elle, la fréquence élevée des déplacements de celui-ci.

C’est la raison pour laquelle, Hadja Saran Daraba souhaite que la Guinée imprime sérieusement à cette présidence sa touche particulière en lui donnant un contenu qui sera l’héritage que le président Alpha Condé va laisser pour la postérité.

«Aujourd’hui visiblement, on commence à reparler de la Guinée. Et ce que la présidence de l’UA m’inspire, c’est cette incitation à vraiment donner un contenu à la présidence de l’UA. Le président Alpha Condé va prendre la présidence de l’UA pendant un an. Il faut que la Guinée mette là-dedans un contenu qui permettra de dire oui, la Guinée est de retour en réalisant des choses qui vont constituer l’héritage que le président Alpha Condé va laisser. Il est panafricaniste, il s’est longtemps battu dans l’opposition, il est devenu chef d’Etat, a posé des actes dans le pays, mais au niveau africain, il arrive au moment où on est confronté à de nombreux défis. Je souhaite et je vais personnellement aussi travailler à cela pour que cette présidence laisse une marque dans l’histoire », a-t-elle déclaré en substance à la presse. Lire vidéo: http://https://youtu.be/DnOm2-sNFNQ

Une dépêche de Camara Moro Amara depuis Addis-Abeba pour Guinéenews