Le président de la FIFA veut faire le ménage et le désordre dans les affaires et instances du football international. Pour commencer ses innovations, il fait passer le nombre de participants de 32 à 48 équipes pour le Mondial de 2024.

L’Afrique aura 9 équipes sur les 16 rajoutées. Un grand coup de séduction intéressé de la part de Gianni Infantino qui ne sait pas faire les choses à moitié et en cachette. Il veut faire payer cher au président de la CAF d’avoir appelé les fédérations africaines à voter pour le prince Salman de Jordanie contre lui.

On ne sait pas qui des 54 fédérations n’avait pas suivi la consigne de Issa Hayatou mais Gianni Infantino avait gagné. Conclusion, l’actuel président de la CAF fait vieux jeu.

Pourtant, il croyait avoir tout verrouillé du mode d’élection pour lui permettre de briguer les doigts dans le nez un autre mandat, que nenni, il vient de recevoir un coup de poignard dans le dos en se rendant compte qu’il n’a pas qu’un ou quelques-uns qui ont rué dans les brancards mais, plus d’une quinzaine de l’Afrique australe et de l’est dont la majorité est anglophone, et qui risquent de susciter l’effet domino chez d’autres anglophones de l’Afrique de l’ouest et du nord.

Même si la question linguistique est fortement en jeu dans le leadership au sein de l’UA notamment dans les prises de bien des décisions, il ne peut pas ne pas se transmettre aux fédérations sportives. Au Cameroun, chez lui, il y a velléité de séparation entre anglophones et francophones. Il ne faut pas aussi oublier que Issa Hayatou n’est pas vu comme un saint chez tous les francophones, loin s’en faut, il est tout juste toléré dans certains pays, qui le voient un peu trop autoritaire et possessif. Et puis, l’embrouillamini dans l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar dont les soupçons de corruption (on parlait haut et fort de 2 millions de dollars, on n’en parle plus, ce qui rend encore plus suspicieux le silence) n’ont pas fini de rassurer.

Mais l’actuel président de la CAF a une ultime chance de rempiler. Son futur challenger, le président de la fédération malgache de football est un illustre inconnu dans le domaine. S’il parvient à terrasser Issa Hayatou, c’est que la main noire est connue déjà. Dans ce cas, Gianni Infantino ne sera plus considéré comme un gamin mais un plus endurci que Jo Blatter et personne ne sait où il mènera le football mondial.

Mais veut-il faire peur à Issa Hayatou ou veut-il sa tête. Dans le second cas, les autres présidents des confédérations savent à quoi s’en tenir. En attendant, c’est le président de la CAF qui a le sommeil perturbé.