Le président de la République Alpha Condé a rencontré ce dimanche 1er janvier 2017 ses militants, sympathisants et cadres de son parti , le RPG Arc-en-ciel à son domicile privé, sis à Mafanco, dans la commune de Matam. Cette cérémonie de rencontre s’inscrit dans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux du nouvel an, a-t-on constaté sur place.

Après les différents discours de vœux du nouvel an, le président Alpha Condé qui s’exprimait en soussou, malinké et alternativement en français, a prévenu ses militants qu’en Guinée, les gens doivent faire beaucoup attention. Selon ses propres propos, ton ami peut devenir ton ennemi.

«Le matin quand je me réveille, je reçois au moins 80 SMS. Quand je prends l’exemple sur la situation qui s’est déroulée à Gaoual et lorsque j’ai limogé le Directeur général de la Police et le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, il y a quelqu’un qui m’a dit de limoger aussi le préfet qui, m’a-t-il fait comprendre, que la responsabilité de ce dernier est énorme dans cette affaire. Deux jours après, tenez-vous bien, la même personne m’a dit qu’il veut être le préfet de Gaoual (…) », a confié Alpha Condé.

Aux militants, Alpha Condé a affirmé que quémander n’amène pas notre pays de l’avant, il faut que chacun travaille et seul le travail peut faire avancer la Guinée.

«Vous avez tous, il y a des terres à l’intérieur du pays… acceptez de faire la culture d’anacardes, de cacao et de café. J’ai rencontré des artisans, les pêcheurs et les opérateurs économiques. J’ai au programme de rencontrer les vendeurs de friperie, ceux des pièces détachées de la Casse. Il faut que vous vous organiser pour que nous puissions vous aider. Des cadres qui occupent des postes de responsabilité, ne viennent pas au secours des militants. Ils disent qu’ils ne sont pas ministres, préfets ou gouverneurs mais, une fois qu’ils sont nommés, ils abandonnent les militants », a dénoncé Alpha Condé qui a promis de s’occuper personnellement des femmes, des jeunes et des sages du parti.

«Hier, on se voyait à tout moment. Aujourd’hui, je suis le président de la République. Je mesure les responsabilités qui m’incombent. C’est pourquoi, quand ça marche on dira, c’est Alpha et si ça ne marche pas aussi, on dira encore, c’est Alpha. Donc, si vous ne me voyez pas et que vous voyez mes ministres, c’est la même chose. Mais malheureusement, ils ne font pas ce que vous voulez. Alors, je m’occupe personnellement de vous. Désignez votre porte-parole que je dois rencontrer chaque deux mois pour qu’il m’explique votre situation. Cela est valable pour les jeunes ainsi que les militants qui sont avancés en âge», a promis Alpha Condé à l’occasion de ce nouvel an.

Il y a beaucoup de choses qu’on raconte mais, a prévenu Alpha Condé, c’est Dieu qui donne le pouvoir. «N’oublions pas les luttes que nous avons menées et nos camarades qui sont décédées. J’ai dit l’autre jour à ceux qui sont pressés que j’aurais 100 ans (rire)».