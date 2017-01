Nous vous livrons l’intégralité de ces précisions de la SEG :

« SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG)

Mission : Donner de l’Eau potable aux populations

Dans le but de combler le déficit d’Eau dû à la baisse de pression dans la conduite PRV DN 1100 mm ; la Société des Eaux de Guinée (S E G) a bénéficié de l’octroi de 30 camions citernes alimentaires par la Coopération Japonaise JICA dont les dix premiers ont été mis en service le 27 Avril 2015 et les vingt autres le 01 Février 2016. Ces camions ont pour mission le transport et la distribution de l’Eau Potable aux populations victimes de cette baisse de pression.

C’est pourquoi, La SEG a alors aménagé à cet effet des points de prélèvement d’Eau au niveau de quatre sites de production et de distribution d’Eau Potable et gérés par les agents SEG .Ce sont

Réservoir de Sofoniya : alimenté par les eaux produites de yessouloun et du lac de sonfoniya et couvrant les zones de Entag nord, Yattaya, Kobaya, Sonfoniya village et Tomboliya plateau ;

Les Forages de Kobaya : captant les Eaux des nappes phréatiques à plus de 130 m de profondeur et couvrant les zones de kobaya plateau, Lambanyi warriah , lambanyi centre commercial , Nongo Taady, Nongo et le réservoir de Simbaya (couvrant : Kissosso ,Sangoyah, Simanbossia , Simbaya gare , Simbaya flamboyant ,Matoto khabitaya Nongo morikantéyah etc ..) ;

Les Forages de Kakimbo : captant les Eaux des nappes phréatiques de plus de 150 m de profondeur et alimentant les zones de Kipé, Kaporo, Taouyah, Ratoma, Hamdallaye, Jean Paul 2, Concasseur, Hafia Minière etc ;

Réservoir de l’aviation : recevant les eaux produites de yessouloun et alimentant les communes de Matam, Dixinn, Kaloum, et une partie de la commune de Matoto (cité de l’air, Gbessia marché, Olympio etc…).

Les camions citernes alimentaires de la SEG qui distribuent l’Eau aux populations sont des citernes spécialement fabriquées pour le transport et la distribution de l’Eau Potable. Les cuves et les tuyauteries de ces citernes sont en acier inoxydable avec un revêtement spécial à l’intérieur. Il n y a aucune liaison entre la cuve à eau et le réservoir du carburant. Le remplissage en eau de ces citernes se fait exclusivement à travers une ouverture sécurisée et adaptée à cet effet.

Vu que les populations vivant dans les zones citées ci dessus n’ont jamais fait état de la mauvaise qualité de l’Eau distribuée, nous affirmons que la mauvaise qualité de l’Eau constatée chez un habitant de Yattaya plateau selon le site d’information Guinéenews dans sa publication du 1er Janvier 2017, est un cas isolé lié à l’état du récipient d’Eau.»

La mise au point de la Rédaction de Guinéenews

On ne peut plus clair, on se sent soulagé par cette communication, avec nous des millions de Guinéens. Seulement, il faudrait prendre des mesures de précautions supplémentaires pour ne pas que cette exception devienne règle, comme à Damas.

Du courage aux travailleurs de la SEG et à son directeur sur qui la santé publique pèse de tout son poids.

Mille mercis encore au Japon au chevet de la Guinée en soif.