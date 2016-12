Reporté par la Ligue guinéenne de football professionnel, à la demande des 10 des 14 clubs de Ligue 2, le championnat national guinéen de deuxième division a été lancé mercredi 21 décembre 2016 dans tous les stades du pays, conformément au programme des matches.

C’est pourquoi, le FC Lélou de Lélouma a été reçu, sous le regard d’un grand public, par le Sankaran FC de Faranah au stade régional Feu Arfan Wanda OULARE, situé à 455 km de la capitale au compte de cette première journée. Le coup d’envoi de cette rencontre tant attendue a été donné par le Directeur Préfectoral de la Jeunesse de Faranah à 16 heures 23 minutes.

Considéré comme un match de revanche et très décisif, ce match a démarré avec une forte intensité et des duels au milieu. A l’entame, ce sont les poulains de Mohamed Gomez CAMARA de Faranah qui se sont montrés omniprésents sur le ballon et ont dominé légèrement les poulains de Mamadou Sadjo DIALLO de Lélouma.

Les 45 premières minutes n’ont offert aucune occasion nette de buts de part et d’autre. C’est sur ce score vierge que l’arbitre central Abdoulaye MANE, (Arbitre fédéral de Conakry) envoie les deux (2) clubs dans les vestiaires. A la reprise, les Sankarankas de Faranah ont appuyé sur l’accélérateur dans l’espoir d’arracher trois (3) points sur Lélouma qui a résisté à la charge. A l’issue de ce match de revanche pauvre en occasions de buts, le FC Lélou est parvenu à arracher un match nul en déplacement.

Après quelques tentatives de buts ratées de part et d’autre, l’arbitre central a sifflé la fin des 90 minutes du temps règlementaire sur un score nul et vierge.

A noter que si les rencontres de Sankaran FC et de Lélou FC se sont soldées par des bagarres ces derniers temps. Cette fois, l’esprit de fair-play a dominé le débat sportif.

A signaler également que la commune urbaine de Faranah est la seule du pays qui compte désormais deux (2) clubs en D2, à savoir le Sankaran FC et le Solima FC. Un classico est attendu entre ces deux (2) clubs de la préfecture dans les prochains jours.