Chaque année, les éleveurs font la transhumance dans le cadre de l’élevage des bovins et des caprins mais beaucoup de problèmes restent liés à cette transhumance notamment la destruction de certains champs par le bétail en divagation, les cas d’accident de circulation dus à l’envahissement de la route par ces bovins et caprins. Ce qui entraîne de sérieux dommages aux citoyens.

Hier jeudi 16 février 2017, à Koba, une voiture de marque RENAULT, immatriculée RC 5403-J a percuté un troupeau de vaches par suite d’excès de vitesse ayant entraîné des dégâts importants. Bilan : le pare-brise, le capot et les phares de la voiture ont été sérieusement endommagés.

Même s’il n’y a pas eu de perte en vie humaine, cet accident qui s’est produit aux environs de 19H 20m, a inquiété plus d’un et continue de susciter l’inquiétude. Car, ces bovins et ces caprins continuent de trotter le long des différents tronçons de la préfecture de Boffa pendant la journée et la nuit avec tous les risques que cela comporte.

Ces éleveurs sont souvent en conflit avec les paysans agriculteurs dont les champs sont des fois endommagés par les animaux. Toute chose qui les plonge dans des situations conflictuelles sur lesquelles la Justice de paix de Boffa statue souvent.