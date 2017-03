Après avoir passé six ans deux mois à tête du département en charge de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, le ministre Dr. Ibrahima Kourouma a passé jeudi 2 mars les commandes à l’ancien Directeur Communale de l’Education (DCE) de Matoto, Ibrahima Kalil Konaté, K au carré pous les intimes.

Dans son allocution, Dr. Ibrahima Kourouma a rappelé que le chef de l’Etat Alpha Condé étant un enseignant, qu’il serait grave qu’il présente un bilan négatif. C’est vrai, nous n’avons pas pu mettre tout le programme du chef de l’Etat en œuvre. Mais, il faut reconnaître que nous avons fait beaucoup de choses, a-t-il souligné.

«Je voudrais ici féliciter les parent d’élèves. Il a été très dur et il va continuer à l’être parce que le président de la République veut qualifier l’école guinéenne. Quand on a eu un taux d’échec élevé dans les examens, on a crié mais, aujourd’hui, les parents d’élèves ont accepté d’accompagner le gouvernement», s’est réconforté le ministre sortant Dr. Kourouma.

Le nouveau ministre Ibrahima Kalil Konaté est un ami, a fait savoir Dr. Ibrahima Kourouma : «nous militons ensemble au sein du RPG depuis 1989. Nous avons traversé ensemble des épreuves dures. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir la confiance du chef de l’Etat pour mettre sa politique en œuvre. Je demande aux cadres du département de se mettre au service de monsieur Konaté pour l’aider, à faire en sorte que ce que nous avons construit ensemble, puisse prospérer…».

Prenant la parole, le nouveau ministre l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté a déclaré que la mission pour laquelle il a été nommé par le chef de l’Etat est exaltante, noble et exige un vrai don de choix. « Certes la tâche n’est pas facile mais je ne la redoute pas au vu de mon expérience professionnelle et syndicale. Je m’emploierai à faire de notre système éducatif un modèle de réussite. Pour ce faire, je prendrais en compte toutes les couches laborieuses. Je rassure tout le monde de ma franche collaboration et mon entière disponibilité», a-t-il lancé.

Pour clore, Ibrahima Kalil Konaté a affirmé que son prédécesseur Dr. Ibrahima Kourouma, a, sous son magistère, posé des actes positifs incontestables qu’ils vont poursuivre en les renforçant d’avantage. «Rien ne nous empêchera de recourir à son expertise pour des fins utiles», a fait savoir.