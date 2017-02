Vous recherchez un cadeau à offrir à votre tendre et douce, vous souhaitez qu’il soit unique? Pour la ST valentin et la fête de la femme les cadeaux sont chez MTN jusqu’au 10 Avril 2017.

Pour vous inscrire, c’est simple et gratuit!

Tapez *400#. Rechargez au moins 5000GNF par semaine, cumulez un maximum de points et tentez de gagner:

Chaque semaine : des bons d’achat, des bijoux

Et chaque mois : des motos, des écrans plasma et des congélateurs

Dévoilez lui la force de votre amour avec un diner en couple pendant la ST valentin et combien elle compte à vos yeux avec des complets pagnes le 08 mars pour la fête de la Femme

Offrez-lui le plus beau cadeau, en rechargeant plus pour remporter le gros lot au super tirage de 100 millions GNF

Avec MTN, soyez le prince dont elle a toujours rêvé

Plus d’infos au 111 ou sur Facebook : https://www.facebook.com/MTNGUINEE/

MTN Everywhere You Go