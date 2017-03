Les leaders de l’opposition ont tenu une réunion ce mercredi 1er mars au siège de l’Union démocratique de Guinée (UDG) à Dixinn. Lors de cette rencontre, ils ont annoncé leur intention d’organiser une manifestation pacifique pour dénoncer l’impunité accordée aux responsables des crimes commis depuis le 3 avril 2011.

« Nous avons encore déploré et condamné fermement les nombreuses victimes consécutives aux violences exercées par les forces de l’ordre pour réprimer cette manifestation. Nous avons déploré que huit guinéens aient perdu de la vie et que même des militaires, des bérets rouges de la garde présidentielle notamment aient été associés à ces violences. Le gouvernement a marqué très peu de compassion pour ces morts ou lorsqu’il y a eu une manifestation de compassion elle a été très sélective, et malheureusement basée sur une approche communautaire. Ce qui est extrêmement grave dans un pays qui a besoin de réconciliation, de solidarité de tous ses fils », a expliqué le porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla.

Poursuivant son intervention, M. Sylla qu’un appel sera lancé aux organisations de la société civile afin qu’elles participent à cette marche pacifique : « nous avons décidé d’appeler les Guinéens à une manifestation pacifique. Nous avons décidé une marche en appelant la société civile, les syndicats à y participer parce que nous voulons montrer à la face du monde que l’impunité qui règne dans ce pays est rejetée par les populations, par l’opposition et toutes les franges de la société guinéenne. Donc dans les jours à venir, nous allons décliner ce programme de manifestation pacifique à l’intention de tous les Guinéens et à l’intention des autorités de ce pays pour montrer que les 82 personnes qui sont décédées par suite de manifestations politiques ou sociales demandent à ce qu’on leur rende justice. C’est l’impunité qui encourage ce phénomène systématique de violences parce que le pouvoir n’engage même pas des enquêtes par rapport à ces violences. »