Des organisations internationales soutiennent le système sanitaire de plusieurs pays francophones de l’Afrique. La Guinée n’a pas encore bénéficié de ce programme d’aide à cause du manque de contractualisation du personnel de santé. C’est en tout cas ce qu’a déclaré, jeudi 29 décembre à Conakry, Ibrahima Souka N’della Diouf, coordinateur du réseau des gestionnaires des ressources humaines en Santé.

Venus du Sénégal, Ibrahima Souka et ses collègues veulent faire profiter à la Guinée les expériences des autres pays. C’est pourquoi ils demandent l’érection de la division des ressources humaines du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique en direction.

« La Guinée n’a pas de direction des ressources humaines pour le ministère de la Santé alors que c’est une structure importante pour la gouvernance des compétences qui doivent être dans un département de la Santé pour mesurer les problèmes de santé publique. Aujourd’hui, au niveau de ce ministère, les responsables des ressources humaines ne s’occupent que de l’administration du personnel. Ce concept est dépassé. Nous voulons aller vers le management des ressources humaines en santé et pour cela on a besoin d’une direction qui s’occupe des questions de planification, suivi/évaluation, de formation, de relations sociales et de gestion administrative du personnel. Autant de choses qui ne peuvent pas être gérées par une division », a expliqué le coordinateur du réseau.

Selon lui, le manque de contractualisation du personnel de santé en Guinée a un impact négatif sur le système sanitaire : « Aujourd’hui, la Guinée n’a pas une expérience de contractualisation du personnel de santé. C’est une pratique un peu répandue en Afrique où les partenaires techniques et financiers appuient les systèmes de santé des pays francophones d’Afrique en mettant en place des agents de santé dans les zones reculées. Ce que la Guinée ne peut pas avoir aujourd’hui ou n’a pas encore pu faire du fait qu’il n’y a pas une politique de contractualisation définie. Il n’y a même pas un cadre qui puisse accueillir cette bonne pratique-là et la mettre en œuvre.»

C’est pour apporter des solutions aux problèmes de santé publique des pays africains que le réseau des gestionnaires des ressources humaines a décidé d’unir ses forces. « Nous n’avons pas assez de ressources pour faire face à nos politiques qui nous interpellent quotidiennement par rapport aux nombreux défis que connaissent nos économies dans la sous-région, a poursuivi Ibrahima Souka N’della Diouf. Donc face à une telle situation, nous avons décidé de fédérer nos forces, mais aussi nos difficultés en vue de trouver des solutions communes et d’aller plus vite dans la réalisation des compétences que les autorités ont bien voulu nous confier, en échanger les bonnes pratiques d’un pays à un autre. »

Quant au Dr Mohamed Faza Diallo, chef service formation et perfectionnement du ministère de la Santé, a indiqué que la Guinée est en manque criard d’agents de santé : « On est en insuffisance de ressources humaines. Aujourd’hui, après l’étude, on a trouvé que la Guinée est tenue, si on veut avoir un système de santé fort, dynamique, de tripler l’effectif actuel qui est estimé à 11 mille agents de santé. »