Possible visite imminente du Roi Mohamed VI à Conakry pour deux inaugurations

Pour la troisième fois, le Roi du Maroc, Mohamed VI, est annoncé en Guinée, le 18 décembre prochain, pour une visite de travail. L’information est relayée en boucle par la presse marocaine.

Joint au téléphone, un ministre de la république de la république, concerné par cette visite si elle a lieu, n’a pas voulu confirmer l’arrivée du Souverain du Maroc en Guinée. « Mais je me rends comme ça à la présidence pour me renseigner à la source et discuter de toutes ces questions ».

Selon la presse marocaine, qui a relayé l’information, au cours de son séjour, si séjour a lieu, le Roi du Maroc inaugurerait le centre de débarquement de pêche de Teminetaye et le complexe de formation professionnelle de Conakry, qui pourrait accueillir jusqu’à 1.000 stagiaires par an, notamment dans les secteurs du BTP, du tourisme, de l’hôtellerie et la restauration, nous dit-on.

En effet, cette visite, la troisième du genre en Guinée, interviendrait au lendemain du Sommet de la CEDEAO prévu à Abuja, et au cours duquel, la CEDEAO pourrait se prononcer définitivement sur l’adhésion du Maroc à l’instance régionale après leur accord de principe en juin.