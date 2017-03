Quelques heures après l’entrée en vigueur de la décision du ministre des Transports Oyé Guilavogui qui impose désormais ‘’deux casques pour une seule moto ", les réactions des motocyclistes et certains observateurs en ce premier jour de contrôle, restent mitigées, a-t-on a constaté sur place.

Compte tenu des multiples communications entreprises en amont par les services locaux en charge des transports et de la gestion de la circulation routière et qui annonçaient une répression sans pitié à partir de ce mercredi 1er mars, nombreux sont des motocyclistes qui sont sortis ce matin avec leurs casques pour éviter tout désagrément.

Assis sur sa moto, Mamadou Barry témoigne : « comme j’étais déjà informé, ce matin je suis avec mon casque et voilà je roule tranquillement sans être inquiété par les agents postés sur le terrain.»

Par contre, beaucoup de motocyclistes circulant sans casque, soit par entêtement soit par ignorance, se seraient fait épingler ce lundi par les agents de la police routière. C’est le cas de Oury Keita dont la moto a été déposée à la fourrière. «Je viens de Mali, je ne savais pas qu’une telle campagne était en cours voilà pourquoi je n’ai pas mon casque », s’est-il justifié.

Une journée réussit selon le commandant Samba Alarba Diallo, le commissaire adjoint de la police routière de Labé : « l’état des lieux est très bon, vous avez vous-même constaté ce qui se passe sur le terrain à commencer par le premier responsable de la sureté, la routière et les agents qui nous portent main-forte, le commissariat central, la sureté, tout le monde et en place » se félicite-t-il.

Moins, de 24 heures après sa mise en application, la décision ‘’deux casques pour une moto " commence à faire des mécontents à Labé. «Ce n'est pas facile sinon il est impossible de trouver deux casques pour une seule moto. C’est trop, au moins un seule casque mais deux casques, c’est exagérés », dénonce Alpha Bah, un habitant de Labé.

«Même à Conakry c’est un seul casque qu’on impose aux motocyclistes alors que les risques d’accident sont beaucoup plus grands là-bas. Donc nous demandons aux autorités de revoir cette mesure pour le bien de tous », plaide Saliou Sow, conducteur de moto-taxi.

Sur la question de ‘’deux casques pour une moto ", le Commandant Samba Alarba défend le bien fondé de cette décision: «… tous les accidents qui se produisent maintenant à Labé, généralement ce sont les passagers qui sont victimes. Donc voila pourquoi nous avons instauré le port du casque au niveau du passager. Dans ce cas, on sollicite à ce que et le passager et le conducteur que chacun d’eux puisse porter un casque pour se protéger.»

Pour l’instant, le constat réalisé sur le terrain par Guinéenews prouve que les agents de la sécurité routière sont déterminés à faire appliquer cette décision à la lettre. Mais il reste à savoir si cet engagement des agents tiendra dans les prochains jours.

Affaire à Suivre !