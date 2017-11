Port des écharpes: tout un casse-tête pour nos administrateurs territoriaux et élus locaux

Ils sont nombreux parmi nos administrateurs territoriaux qui ne savent pas comment enfiler l’écharpe tricolore de notre pays. Ce constat se confirme ici avec les sous-préfets de Mamou le jour du lancement des Jeux régionaux.

Assis confortablement à la tribune en attente de l’arrivée du Premier ministre, les premiers magistrats de nos sous-préfectures arborent leurs écharpes parfois à l’envers.

Comme on le constate sur la photo, ces chefs portent l’écharpe de l’épaule droite au côté gauche. Dans ce groupe, on peut lire les couleurs de la manière suivante : rouge-jaune-vert et vert-jaune-rouge. Qui parmi eux portent bien l’écharpe ? Où y a-t-il des Maliens et des Guinéens à cette tribune ?

Nous avons rencontré un spécialiste qui a essayé d’apporter des précisions. « Si on porte l’écharpe de l’épaule droite au côté gauche, là le cou cesse d’être le mât. Dans le cas guinéen, la couleur verte est placée près du col. Par contre, si on porte l’écharpe de l’épaule gauche au côté droit, là le cou est le mât. Le rouge est placé près du col », indique notre interlocuteur.

Avec ce constat, on comprend que le département de l’Administration du Territoire a des efforts à faire pour former nos administrateurs locaux parfois choisis sur une base politicienne.