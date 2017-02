L’amoncellement d’ordures dans les rues de Conakry ne semble plus émouvoir grand monde. On y est habitué. C’est peut être même une lapalissade que d’en faire cas. Mais, là où le plus insensible d’entre tous est choqué, c’est lorsque ces tas d’ordures sont incinérées à même la rue, en plein marché, le long des trottoirs ou dans les caniveaux.

Cette réalité est très courante en banlieue. On ne sait jamais qui a mis le feu le premier et personne non plus n’est là pour l’éteindre. Par contre, ce qui ne manque guère, ce sont les pourvoyeurs d’ingrédients pour attiser le feu. Ceux qui viennent chaque jour jeter leurs ordures de toutes natures, dans un dépotoir déjà en flammes. Un comportement de pyromane, facteur de pollution, de mal-vivre, de destruction de poubelles, de propagation de maladies, mais aussi de dégradation hâtive du réseau routier. Il convient d'y ajouter le cas d'autres grands pollueurs que sont ceux qui brûlent des pneus usés pour en recueillir le treillis métallique.

Il y a des zones où l’on se bouche immanquablement le nez pour passer. On y tousse et suffoque et gare aux allergies ou aux crises d’asthme. Egalement, il y a des zones où l’on allume nécessairement les feux de croisement des véhicules en pleine journée pour limiter les risques d'accident.

De même, il y a des spectacles révoltants qui s’offrent à la vue : un conteneur plein d’ordures, en feu, une rue réputée très passante, au coût de réalisation très élevé, sur laquelle brûlent en permanence des ordures amoncelées sur les deux tiers de sa largeur.

Jusque là, il n’a jamais été question de sanction, quoique les responsabilités soient faciles à situer. Chaque parcelle du territoire national est sous la tutelle d’une autorité que l’on peut interpeller en cas de besoin. Les marchés sont administrés, les rues sont situées dans des quartiers et des communes.

Le gouvernorat, pour le moment, développe des stratégies et tente de se faire entendre: police verte, agence de salubrité, assainissement des marchés… Autant d’initiatives dont les effets ne sont pas encore très lisibles. Le changement de comportement tarde à venir. Il serait judicieux de penser à mieux organiser la collecte et le transport des ordures en s'inspirant de certains pays africains aujourd'hui cités en exemple dans le domaine.

En attendant, tout le monde circule et voit. Mais combien en parlent et agissent? Là est toute la question.

Chacune de ces réalités, même isolément considérée, reste une préoccupation à surmonter pour garantir une qualité de vie aux citoyens. Il est temps que chacun s’en préoccupe, comme nous l’a suggéré la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix de novembre 2016, qui nous incite à avoir de bonnes attitudes envers la chose publique.

Que nous soyons décideur, représentant de l’état à quelque niveau que ce soit, intellectuel, leader ou simple citoyen, la préservation de ce que nous avons en commun doit constituer pour nous, un acte civique de premier ordre.