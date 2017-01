La préfecture de Coyah est une zone industrielle par excellence. On y dénombre plus d’une dizaine. Toutes ces unités industrielles produisent des déchets et des eaux usées qui dégagent des odeurs nauséabondes et qui sont parfois très toxiques pour la vie des hommes.



Malgré cette forte présence d’industries à Coyah, il n’existe quasiment aucune disposition pour assurer une meilleure gestion des déchets solides et liquides provenant de ces usines.

Les populations riveraines paient de leurs vies, le prix fort de cette pollution. Elles sont exposées à l'air pollué qu’elles inhalent ou parfois cohabitent avec des eaux qui sont aussi toxiques et dégageant des odeurs pestilentielles.

C'est le cas par exemple de l'usine "La Guinéenne d'Industrie des Boissons "(GIB) qui produit des boissons (alcoolisées et non-alcoolisées), sise au km43, dans la commune rurale de Manéah. Cette unité industrielle est aujourd'hui débordée et submergée par des déchets liquides pour ne pas dire des eaux usées provenant de sa production. L’usine déverse des eaux toxiques dans les caniveaux qui passent devant les habitations et qui débouchent sur un marigot.

En début du mois de décembre 2016, plusieurs habitants de la localité ont porté plainte contre ladite société. Dans leurs plaintes, certains déclaraient avoir perdu des moutons, des chèvres, des canards et d'autres, des poulets suite à la consommation de ces eaux toxiques. D’autres parmi eux, sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol de cette pollution.

Une mission mixte, composée des services de sécurité et des services de l'environnement, s'était rendue sur les lieux pour constater les faits. Mais surtout pour calmer ceux qui manifestaient. A la suite de cette mission, certains responsables de l'usine avaient été interpellés par la police puis relaxés quelques heures plus tard. La situation est présentement sur la table du préfet par intérim qui a demandé à ce qu’une vérification soit faite par rapport à ces accusations.

Pour l'instant, l'usine est momentanément arrêtée à cause des eaux usées qui sont accumulées chaque jour dans les cuves et l’on ne sait plus où les déverser.



En plus du cas de ces déchets émanant des productions industrielles, il faut souligner celui des déchets ménagers. Dans ce registre, il faut citer les grands marchés de Sanoyah, au Km36 et celui de la commune urbaine de Coyah qui produisent, par jour, des centaines de tonnes d'ordures ménagères. Mais aucun site n'est prévu pour le dépotage de ces ordures alors qu'il y a eu plusieurs domaines publics vacants au niveau préfectoral. Mais jamais la direction préfectorale de l'habitat, les autorités préfectorales ne sont jamais préoccupées à trouver un domaine devant servir de dépotoir. Une situation qui inquiète la direction préfectorale de l'environnement.



La commune urbaine par exemple déversait les ordures du marché dans le lit de la rivière Sarinka, chose contre laquelle le directeur préfectoral de l'environnement a vivement réagie.



Par manque de dépotoir d'ordures, les habitants de la commune urbaine déversent souvent leurs ordures dans les caniveaux ou sur les places publiques. Comme pour dire que le problème de gestion d'ordure à Coyah, à l’image d’autres villes du pays, reste et restera entier tant que les autorités locales et nationales ne mettront pas en place une politique fiable de gestion qui sera exécutée par des sociétés dont les expertises ne sont plus à prouver en la matière.