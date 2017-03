L’assemblée générale de l’Union des Forces républicaines (UFR), animée au siège du parti à Matam par les députés Bakary Goyo Zoumanigui, Ibrahima Bangoura et Babara Fofana, a été marquée par le passage d’une mission du ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP), en tournée d’inspection sur l’effectivité des partis politiques évoluant sur le terrain.

« Aujourd’hui, on estime qu’il y a plus de 200 partis politiques sur le territoire national. Et si on fait un peu l’historique, la majorité des partis politiques sont nés en 1992. Le nombre de partis politiques nés en 1992 est très élevé. Mais à partir de 2009-2010, le nombre de partis politiques s’est exagérément multiplié. Si on parle aujourd’hui de 200 partis politiques en Guinée, on peut estimer qu’au moins 160 sont nés après 2009. Et la plupart de ces partis politiques sont des partis qui n’ont que le nom, et qui ne font que les débats lors des dialogues, les choses se compliquent. Parce que s’il y a beaucoup de partis politiques, il est difficile d’arriver à un consensus lorsque que cela doit se faire », a rappelé Goyo Zoumanigui.

Selon le député, le ministère de l’Administration du Territoire entend assainir le fichier des partis politiques. « Donc, les démarches du ministère, d’après ce que les missionnaires ont dit, le ministère veut assainir le fichier des partis politiques. Il y en a trop. Et quant on dit qu’aujourd’hui, il y a 15 partis politiques à l’assemblée nationale, en réalité, beaucoup de partis politiques sont en alliance avec des grands partis. C’est ainsi qu’au sein de la mouvance, beaucoup d’autres partis qui se sont alliés au RPG-arc-en ciel tout comme au sein du groupe parlementaire démocrate libéral, avec l’UFDG en tête, il y a avait de nombreux petits partis qui sont en alliance avec elle. Mais si on veut parler réellement, il n’y a que trois partis à l’assemblée nationale qui sont de vraies forces politiques dans le pays », a-t-il expliqué après la réunion à huit clos avec la délégation du MATAP.

Les responsables de l’UFR ont salué la séance de travail avec la délégation de l’administration du Territoire qui d’après Goyo Zoumanigui, permettra au finish de voir clair dans le nombre de partis politiques. « Et quant il s’agira pour le gouvernement de faire une assistance aux partis politiques, les choses seront beaucoup plus appréciables », a-t-il déclaré.

Le nom du parti, son agrément, le siège, les bureaux des jeunes et des femmes, le siège en location ou non, le nombre de réunion tenue par mois, sont entre autres questions posées par les missionnaires de la division des affaires politiques du MATP, selon le député Ibrahima Bangoura.

Cela l'a d’ailleurs amené à inviter les militants à se mobiliser pour une victoire aux prochaines élections. Car, a souligné Ibrahima Bangoura, « à l’UFR, toutes les réponses sont sur place ».

« La mission consistait à se faire une idée de l’effectivité des partis politiques sur le terrain pour l’assainissement des fichiers des partis politiques. Il s’agissait de venir voir l’activité des partis politiques sur le terrain et savoir là où ça va et là où ça ne va pas », a confirmé pour sa part le chef de la mission du ministère de l’Administration du Territoire avant d’affirmer avoir constaté que l’UFR est un parti en activité.

Après le dépôt des rapports, les autorités en charge de l’Administration du Territoire auront le dernier mot pour la dernière décision pour ce travail qui a débuté deouis le premier mars prendra fin le 10 mars 2017.