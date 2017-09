Politique: Sila Bah accuse l’opposition républicaine de s’être alliée à l’Exécutif pour se partager les ressources du pays

Les opposants au régime de Conakry affirment s’inscrire dans la logique d’une série de manifestations projetée par l’opposition républicaine. Ce, pour exiger la tenue des élections locales qui se font attendre depuis des lustres. Ce mercredi 20 septembre, les membres de l’opposition républicaine sont annoncés dans les rues à l’effet de manifester leur ras-le-bol face à la lenteur qui caractérise le respect des accords issus du dialogue inter-guinéen du 12 octobre 2016.

Interrogé par Guineenews sur la question, le président du Parti guinéen pour la renaissance et le progrès (Pgrp) donne sa lecture vis-à-vis de cette crise. S’inspirant des précédentes manifestations qui, à ses yeux, n’ont pas produit d’effet probant, le député indique qu’il faut pourtant que les manifestations aboutissent à des résultats tangibles. Et sans accepter de tomber dans une opposition opposée à tout, notre interlocuteur pense qu’il faut, dans la situation actuelle, faire très attention. Le pays est sur la voie de développement. Et on a besoin de stabilité dans le pays.

«Il faut donc que tous les acteurs politiques en tiennent compte pour que réellement on crée un climat de sérénité et de paix permettant ainsi au pays de s’attaquer aux vrais problèmes de développement à la satisfaction des besoins primaires de la population guinéenne. C’est ce qui est plus important que tout. Et pour cela, il faut que nous puissions aller à des élections transparentes et crédibles pour que mandat soit donné à ceux qui représentent le peuple d’avoir un mandat de ce peuple-là. Et c’est pour cela que nous appelons à ce que ces élections se tiennent», soutient M. Bah.

Poursuivant, Alpha Ibrahima Sila Bah déclare que ce qui a beaucoup inquiété la formation politique qu’il dirige, «c’est le fait que l’opposition républicaine se soit alliée, dans une certaine mesure, à l’Exécutif pour se partager les ressources du pays.»

«Il y a l’Exécutif qui est là avec les ressources de l’Etat, portant de gros pantalons aux poches pleines. Il fait ce qu’il veut. De l’autre côté, vous avez une opposition qui se dit qu’elle doit avoir sa part dedans. Et voilà, très malencontreusement, nous approuvons la mise en place d’un chef de file de l’opposition à qui on va affecter des ressources. Mais normalement, tous les partis politiques se valent. Comment voulez-vous que les ressources de l’Etat aillent à un parti et que les autres partis n’en bénéficient pas ? Or, quand il est question d’aller à la présidentielle, il faut bien que chacun donne sa caution en tant que parti. Donc, ce n’est pas une façon équitable de mener les choses», regrette-t-il.

Pour l’opposant qui dit «n’avoir jamais compté sur quelqu’un pour financer son parti», c’est le fait d’allouer cette subvention au chef de file de l’opposition qui a désarçonné l’opposition.

«Parce qu’on se rencontre désormais sur la bouffe et on oublie le reste. Et quand on bouffe, eh ben, on commence à s’accommoder, on a une langue de bois par rapport à ce qui se passe dans le pays. Politiquement, si cela se fait dans les pays anglo-saxons, pour le moment, nous n’en sommes pas là encore. Je crois qu’il ne faut pas copier bêtement ce qui se passe ailleurs et essayer de l’appliquer ici. Ici, nous avons un passé dont nous ne pouvons nous départir. Il faut donc qu’on crée des institutions qui soient adaptées à nos situations particulières», conclut l’honorable Sila Bah.

L’allocation d’un budget mensuel de 500 millions de GNF au chef de file de l’opposition révélée à la face du monde par l’opposant François Bourouno de la Cellule de communication du Parti de l’espoir pour le développement national (Pedn) a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la cité. Interpellé sur la question par nos confrères de la radio Espace, Cellou Dalein Diallo avait dit qu’il ne s’en priverait, au regard de l’état vieillissant de son parc automobile qui méritait d’être rajeuni.