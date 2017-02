Après sa rencontre avec le président Alpha condé, l’opposant Faya Millimono du Bloc Libéral, faisait l’objet de vives critiques de la part des hommes politiques se réclamant du front national pour la défense des droits des citoyens dont il est lui-même membre. On est allé jusqu’à annoncer son remplacement au poste de porte-parole pour ‘’trahison’’. Par une déclaration signée par le député Ibrahima Sila Bah, président du PGRP et dont Guinéenews dispose copie, le front dénonce « ces agissements » et décide d’exclure deux de ses membres.

Dans la déclaration, le front pour la défense des droits des citoyens, par la voix du député Sila Bah, rappelle que le front a été créé pour empêcher la prise en otage du peuple de Guinée par la classe politique qui, au lendemain de la signature de l’accord politique du 12 octobre 2016, a démontré sa volonté de fouler au pied les principes démocratiques qui régissent le fonctionnement du pays (Constitution, code électoral et autres textes de lois).

Le front félicite les acteurs sociopolitiques qui se sont engagés pour que le projet d’amendement du code électoral ne fasse pas l’objet d’adoption par les députés. Un combat qu’il dédie au peuple de Guinée qui, estime-t-il, a démontré que la souveraineté lui appartient et que personne n’a le droit de s’en approprier l’exercice.

« Cependant des forces politiques mues par leurs intérêts partisans, s’emploient frénétiquement et par tous les moyens pour étouffer le combat citoyen mené, pour empêcher que les lois de la République ne soient bafouées », dénonce le front.

Des actions qui, selon lui, se traduisent par des déclarations et des invectives que certains hommes politiques entretiennent dans les médias, au nom du front.

« Le front déclare solennellement que ces agissements qui s’apparentent plutôt à des règlements de compte entre partis politiques ne concernent nullement le front dont la seule voix officielle reste et demeure, jusqu’à nouvel ordre, celle de son coordinateur, Dr Ibrahima Sila Bah (président PGRP) et de ses deux portes-paroles notamment Saikou Yaya Diallo, président du PCDH et de Dr Faya Millimono, président du BL », précise le front.

Pour lui, ces agissements contribuent à intoxiquer l’opinion et détourner l’attention du peuple sur le combat qu’il mène pour la sauvegarde du droit constitutionnel du peuple, de choisir par élection directe les chefs de quartier et de district.

Par la voix de son président, le front exhorte tous ceux qui sont engagés dans la défense des libertés individuelles et collectives de rester mobiliser pour amener le parlement à rejeter le projet d’amendement du code électoral à la prochaine session sous la forme arrêtée par l’accord politique du 12 octobre 2016.

« Nous regrettons le comportement de certains de nos concitoyens et leur rappelons que le front national pour la défense des droits citoyens, conformément à sa charte, n’a aucune vocation politique et par conséquent, aucun règlement de compte d’ordre politique ne saurait prospérer ou désormais doit être toléré en son sein », souligne le front.

Rappelant « les invectives, agissements, propos belliqueux, menaces, violences physiques et morales » qui ont ponctué l’avant-dernière assemblée générale, le front a décidé, lors de la dernière assemblée, l’exclusion de Monsieur Abdoulaye Kourouma, président du RRD et de Dr Ibrahima Sory Diallo de ADC-BOC, pour « le non-respect des résolutions de la plénière et conduite inappropriée d’une organisation collégiale ».