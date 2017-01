En l’absence de Cellou Dalein Diallo et du Dr Fodé Oussou Fofana, c’est Bano Sow, vice-président chargé des Affaires politiques, qui a présidé l’assemblée générale de l’UFDG de ce samedi 21 janvier 2017.

A l’entame de son intervention, Bano Sow évoque la médiation du président Alpha Condé dans la crise gambienne. S’il s’est félicité de la réussite de l’implication du président guinéen, il demande tout de même à Alpha Condé de tirer les leçons de cette crise.

« Je voudrais vous parler de l’actualité en Afrique de l’Ouest, bien entendu, de ce qui se passe en Gambie. On peut aborder la question sur plusieurs angles. Il faudrait tirer les leçons de ce qui s’y passe, par surtout le Pr Alpha Condé. On apprend qu’avec sa médiation, en plus, on pourrait trouver une solution en Gambie. Pour moi, il faut s’en féliciter. C’est une très bonne action. Lorsque la case du voisin brûle, il faut vous sentir concernés. Mais au-delà de cette bonne action, il faut que nous en tirions les leçons, que lui (Alpha Condé, ndlr) en tire les leçons», a-t-il souligné.

Parmi les leçons à tirer, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, pense à l’affaire d’un troisième mandat du président de la République : « Je pense que l’une des premières leçons c’est que lorsqu’il est l’heure de partir il faut partir avant qu’on vous dégage. Il me semble que c’est une leçon importante à tirer de ce qui se passe en Gambie. »

Pour appuyer son argumentation, il prend l’exemple de ce qui s’est passé dans trois pays voisins de la Guinée, avant de demander au président Alpha Condé de savoir partir à l’heure: « N’oublions pas ce qui s’est passé en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d’Ivoire. La Guinée a payé un lourd tribut à tout cela. Je voudrais qu’à Sékhoutouréya on comprenne que si ce qui est valable en Gambie l’est partout en Afrique, particulièrement en Guinée. A l’heure, il faut savoir partir par la grande porte parce que sinon on sera dégagé et de la manière la plus déshonorable. C’est également un message aux démagogues de Sékhoutouréya. Que ceux qui veulent faire croire au professeur qu’il peut jouer aux prolongations, sachent qu’il n’y en aura pas. Si par bonheur pour lui il atteint 2020, parce qu’avec sa gouvernance actuelle, je le plains. Je pense qu’il tirera beaucoup de leçons de son voyage en Gambie. » Lire vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=E2rzeIwrcvA&feature=youtu.be