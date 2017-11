Politique internationale : le couple franco-allemand diamétralement opposé sur le Moyen-Orient

Les deux locomotives de l’Europe que sont la France et l’Allemagne ne tournent pas rond. Les deux sont dos à dos et ne voient pas ce qui se passe au Moyen-Orient du même bout de la lorgnette.

On se demande qui regarde par le petit bout et qui du grand. Voyons voir. Le premier-ministre du Liban, Saad Hariri avait annoncé sa démission depuis l’Arabie Saoudite. Arguant que le Hezbollah avait caporalisé la politique de son pays, craignant pour sa vie, il jette l’éponge.

Le président libanais refuse cette démission, qu’il considère anticonstitutionnelle et comme une décision dictée par l’Arabie Saoudite, l’Iran voit cela comme un discrédit pour attirer les foudres de la communauté internationale sur lui.

La France affirme que Saad Hariri était libre de ses mouvements en Arabie Saoudite et Saad confirme la version française et qu’il peut quitter Ryad dans deux jours, mais plus de 3 jours après, Saad était toujours à Ryad. Il a fallu que le ministre des Affaires Etrangères de France, Jean Yves Le Drian aille faire plus de 24 heures en Arabie pour « le supplier » de venir à Paris avec son épouse et son fils pour quelques jours (ou pour quelques mois). On dit qu’il est en train de déjeuner avec Emmanuel Macron.

La France considère que l’Iran est hégémonique au Moyen-Orient, que ses missiles balistiques ne sont pas contrôlés, mais qu’elle respecte les accords sur le nucléaire iranien, contrairement aux USA. Chose bizarre, quand Donald Trump avait décidé de quitter ces accords, la France avait pris position contre ce non-respect des Américains, la voilà qu’elle se plaint des missiles incontrôlés de celui-ci, une chose et son contraire.

On voit que la France est plus penchée du côté de l’Arabie et d’Israël, mais elle n’est pas pour une escalade, puisqu’elle concède que l’Iran est une puissance avec laquelle il faut dialoguer. Même si la France veut que l’Iran comprenne qu’elle n’a pas de parti pris ou de prise de parti, les Ayatollahs n’arrivent pas à comprendre cette démarche bancale qui ne les rassure pas, et ils n’ont pas trop tort. C’est brouillardeux pour un coup de froid.

Dans cet embrouillamini moyen-oriental, l’Allemagne a constaté que Saad Hariri n’est pas libre de ses mouvements et le dit. L’Arabie ne veut pas entendre ça et rappelle son ambassadeur pour consultation.

Voilà le tableau présenté. La France et l’Allemagne ne conjuguent pas au même temps le même verbe, mais est-ce que cela est vu d’un bon œil au sein de l‘Union Européenne ? Non et loin s’en faudrait.

Dans cette recherche des marchés et débouchés, tout est permis. Pourquoi les autres n’en feraient pas de même ? Même Israël a compris qu’un bombardement hasardeux en ce moment sur le Liban mettrait le feu aux poudres dans la sous-région, et ça coûterait les yeux de la tête, et par les temps qui courent vite, rien de cela ne vaut la peine.

Ainsi, en dépit de cette cacophonie diplomatique au Moyen-Orient, la France et l’Allemagne s’entendent comme deux larrons en foire sur les autres affaires du monde. On vient de voir Angela Merkel et Emmanuel Macron à Bonn sur le climat.