Le RPG Arc-en-ciel, parti allié à l’UDG de Mamadou Sylla n’a pas réagi officiellement après l’annonce par ce dernier d’une future alliance entre son parti et le principal parti d’opposition l’UFDG. Mais le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, interrogé sur le sujet, a, lui, souhaité avec ironie heureux mariage « au futur couple.»

Amadou Damaro Camara dit être habitué à ce genre de jumelage. « On est habitué aux multiples fiançailles et mariage de l’UFDG à la veille de chaque élection. Je ne sais pas encore si le mariage avec Dadis tient ou s’ils ont divorcé. Donc, je ne dirais pas que c’est un non-événement mais, je leur dirais heureux mariage même si à la clé, on aurait toujours souhaité rester ensemble puisqu’on a commencé ensemble », a ironisé le député.

Pour le moment, poursuit-il, le parti ne s’est pas encore prononcé et naturellement comme toujours, cela a des conséquences.

L’Union Démocratique de Guinée (UDG) compte deux députés à l’Assemblée Nationale et sont tous alliés au groupe de la majorité présidentielle. Sur la question de savoir si ces derniers resteront au sein de la Mouvance, Damaro Camara répond : « Cela, c’est une décision qui leur revient. Est-ce qu’ils veulent rester dans le groupe? Est-ce qu’ils veulent quitter le groupe? C’est une décision qui leur revient absolument. C’est cela la règle.»

Pour Amadou Damaro Camara, le départ de ces deux n’impactera pas le vote des députés car, son groupe restera toujours majoritaire même sans eux à l’Assemblée.