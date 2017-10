Politique: Cellou Dalein fait des révélations sur son arrivée à l’UFDG

Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a fait hier samedi 21 octobre, des révélations sur son arrivée à la tête dudit parti, mais aussi ses relations avec Bâ Mamadou depuis qu’il était au gouvernement du feu général Lanansa Conté.

Alors qu’il était un fervent opposant au général Lansana Conté, le doyen Bâ Mamadou, avait une grande estime pour Cellou Dalein Diallo, à l’époque ministre de la République. Ce dernier en a fait, lui-même, la révélation ce samedi 21 octobre à l’occasion de l’assemblée générale de l’UFDG, parti dont il a pris les rênes grâce à la confiance que Bâ Mamadou a placée en lui. Une révélation qui contrarie radicalement d’autres thèses soutenues jusque-là par certaines personnes qui affirmaient qu’il y aurait eu plutôt des négociations secrètes entre les deux hommes.

« Vous êtes en train de m’aider à mériter une grande confiance, celle du doyen Bâ Mamadou. Il a été dit ici que c’était un choix qu’on a trouvé plutôt suspect ou en tout cas qu’on n’arrivait pas à comprendre. Que lui qui fut un opposant intraitable du général Lansana Conté dont je suis un collaborateur loyal, comment pouvait-il aller me chercher pour me confier la direction de son parti afin de continuer son œuvre ? Beaucoup des gens se sont posé la question. Moi-même, j’ai été surpris lorsqu’un soir je reçu le doyen Bâ Mamadou à la maison, qui est venu me proposer de prendre la direction de l’UFDG. J’étais surpris puisque j’étais en négociations relativement avancées avec l’UPR », a expliqué Cellou Dalein Diallo avant de préciser que c’est quatre mois après, voyant que les choses ne s’accéléraient pas du côté de l’UPR, qu’il a décidé d’accepter la proposition de l’ancien agent de la Banque mondiale.

« Je dois quand même reconnaitre que même étant ministre ou Premier ministre, j’avais gardé un contact avec le doyen Bâ Mamadou. Lorsque j’ai été nommé Premier ministre, il est venu me demander qu’est-ce que je pensais faire. On a discuté du programme de stabilisation que je voulais proposer aux partenaires pour la relance du dialogue et la coopération avec les institutions de Bretton Woods. Donc on se connait au plan technique, mais je ne pouvais pas penser moi-même qu’il pouvait me faire confiance pour diriger un parti politique. Au plan technique, il y avait beaucoup de proximités sur ce qu’il faut faire pour instaurer l’Etat de droit, la démocratie, mais surtout pour promouvoir le développement. Mais sur le plan politique, je dois avouer que moi-même j’étais agréablement surpris de voir Bâ Mamadou dire que si c’est moi, il me cède sa place », a-t-il révélé.

Lire vidéo: