Les propos de Sidya Touré, président de l’Union des forces républicaines (UFR), tenus il y a une semaine ne finissent pas de trouver des réponses au niveau de l’UFDG. Après Ousmane Gaoual Diallo, c’est le tour de Bano Sow, vice-président du parti, à monter au créneau lors de l'assemblée générale de son parti à Conakry pour dénoncer les propos de l'ancien premier ministre guinéen, qui selon lui, sont « ethnocentriques » et qui peuvent "enflammer" le pays.

« Aujourd’hui chez nous, il y a un danger. Il y a danger lorsqu’un leader politique, pas n’importe qui, a des propos ethnocentriques, fait des discours au point de dire que pour diriger une collectivité il faut être autochtone », a-t-il dénoncé, avant de dire que la justice devait sanctionner de tels propos : « Je m’étonne que la justice ne soit pas autosaisie pour s’en prendre à ce leader qui veut enflammer le pays. »

Pour lui, c’est la discipline de ses militants qui fait qu’ils ne répondent pas aux attaques dont ils ont été victimes par le passé : « Heureusement, on a des militants qui sont disciplinés, sinon nous n’avons pas oublié Forécariah en fin de campagne lorsqu’on a été attaqués (accrochages entre militants de l’UFR et de l’UFDG en juin 2010, ndlr). On n’a pas oublié l’histoire de l’eau empoisonnée qui a occasionné ce que vous savez un peu partout en Guinée, particulièrement en Haute Guinée. »

Le vice-président de l’UFDG s’est dit convaincu le peuple jugera ces leaders qui tiennent de pareils propos lors des prochaines échéances électorales : « Il faut que tous ceux qui sont derrière ces manigances sachent que l’histoire les jugera. Et avant l’histoire, le peuple de Guinée va les juger lors des élections communales et communautaires et ils auront déjà la première sanction. »

