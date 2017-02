La sortie de l’ancien ministre Alpha Ibrahima Keira, membre du Bureau politique National (BPN) du RPG lors de la dernière assemblée hebdomadaire de son parti, coupe aujourd’hui le sommeil à certains politiques guinéens. En tout cas, à l’UFDG, le principal parti de l’opposition, cette sortie ne passe pas. Du moins c’est l’état d’esprit que nous a confié son Vice-président, Dr Fodé Oussou Fofana au cours d’un entretien téléphonique avec Guinéenews.

A l’entame de sa réplique, le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates, a vertement dénoncé la gouvernance du président Alpha Condé qui, selon lui, est caractérisée par la promotion des ‘’démagogues, des incompétents et des opportunistes’’.

«Ils sont en majeur partie des alliés du RPG de la 25ème heure. D’ailleurs, nous avons constaté que ce sont eux qui l’ont combattu pendant le régime Lansana Conté et qui œuvrent inlassablement aujourd’hui pour la réinstauration du parti-Etat en Guinée», a fustigé Dr Oussou qui regrette le fait que ce soient toujours les mêmes qui aient la voix au chapitre à la Présidence et au RPG Arc-en-ciel.

«Parmi ces démagogues et opportunistes, il y a Ibrahima Keira qui vient en tête. Il a été à l’origine de tous les problèmes que la Guinée a connus pendant le règne du général Lansana Conté. Tous les Guinéens le connaissent comme étant le responsable des décrets et contre décrets », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Dr. Oussou a accusé M. Keira d’avoir été à l’origine de plusieurs ‘’détournements’’ lors du cinquantenaire de la Guinée. Un exemple, a-t-il cité, le président gambien Yaya Jammeh avait remis une enveloppe à l’actuel conseiller personnel d’Alpha Condé, Tibou Kamara. Effectivement, soutient-t-il, ce dernier a remis l’enveloppe à M. Keira et jusqu’à présent, personne ne connait la destination prise par cet argent.

‘’Les Guinéens se souviennent encore que c‘est M. Keira qui a voulu mettre notre pays en branle en 2007 pendant qu’il négociait avec les leaders syndicaux. A l’époque, il était ministre de la Fonction Publique’’, a-t-il rappelé et de préciser que le gouvernement d’alors, devant la tournure que prenait la situation, a été obligé de désavouer publiquement M. Keira pour éviter que notre pays brûle. «Un homme de ce genre dont le passé est connu, devait se taire. J’ai un grand respect et la considération pour son frère Fodéba Isto Keira (actuel Secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et des Patrimoines Historiques, NDLR) qui est un homme digne de confiance sinon, nous allons lui montrer qui il est», a-t-il prévenu.

Il faut par ailleurs rappeler que dans son discours tenu le samedi lors du meeting du RPG, l’ex-ministre Alpha Ibrahima Keira a affirmé qu’en Droit, ‘’la loi est évolutive et qu’elle est maniable en fonction de la volonté de la majorité.’’

Du berger à la bergère, Dr. Oussou réplique que le RPG n’a aucune légitimité lui permettant de changer des lois à l’Assemblée nationale. Comme le ministre Keira est promoteur d’un troisième mandat, lorsque lui et tous ceux qui pensent comme lui, seront tentés d’agir, ils verront le peuple devant eux, a-t-il menacé.

Toujours dans son intervention de la semaine dernière, M. Keira avait prédit que 2020 ne trouvera pas certains leaders politiques en vie parce que souffrants de diabète. S’agissant de cette déclaration, Dr. Oussou répond en affirmant qu’on ne doit pas souhaiter une maladie incurable même à son pire ennemi. Et d’ajouter : ‘’il faut avoir un quotient intellectuel limité ou il faut être un psychopathe pour être fier de la maladie de son ami.’’

«Ce n’est pas étonnant, en tant que Secrétaire général de Lansana Conté et en même temps son beau-frère, il a diffusé la maladie de ce denier à Conakry. M. Keira a une spécialité, c’est celle qui consiste à s’occuper de la maladie des gens. C’est lui seul qui connait qui est malade et qui souffre de quoi dans ce pays. Alors, je lui demande de se regarder dans le miroir et se taire dans ce pays», a-t-il lancé à Dr Alpha Ibrahima Keira.