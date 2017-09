Polémique autour du choix du président de la délégation spéciale de Tougué : le gouverneur lance un ultimatum à l’UFDG

Après avoir annulé la décision du préfet de Tougué, jugée ‘’unilatérale’’, le gouverneur de Labé donne un délai de quelques heures à l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) pour choisir un nouveau président au compte de la délégation spéciale de Tougué, a appris la rédaction régionale de Guinéenews de source officielle.

N’ayant pas été saisi officiellement par le préfet Tougué, le gouverneur Sadou Keita n’a eu d’autre choix que d’annuler l’acte pris unilatéralement par le préfet.

«J’ai été informé que ça ne va pas au sein de la délégation spéciale de Tougué. Monsieur le préfet aurait pris un acte qui désigne un membre de la délégation spéciale de l’UFDG comme président intérimaire parce que le président titulaire a été arrêté pour fait de détournement. J’ai rencontré le bureau fédéral, les membres de la délégation spéciale et les autorités locales. Ils ont expliqué qu’il n’y a pas eu en tout cas un acte du préfet, mais que c’est sur la base de consultation que le bureau fédéral a donc désigné ce monsieur. Moi, je n’ai pas un acte qui confirme cela aussi parce que normalement, il devrait y avoir un procès verbal », a expliqué le gouverneur Sadou Kéita qui souhaite que la fédération locale de l’UFDG se retrouve dans un bref délai afin de désigner un président intérimaire au niveau de la délégation spéciale. Car, dit-il, le poste revient par principe à l’UFDG.

«La délégation spéciale actuelle fonctionne sur la base des accords politiques. Donc, obligatoirement il faut que l’UFDG désigne l’intérimaire. Je les ai invités à le faire dans une semaine. Au cas échéant, moi, je suspends l’acte… Et si je le suspends, c’est que celui qui est en train de travailler présentement ne peut plus signer. Il ne pourra plus sortir de l’argent et s’il ne sort pas d’argent, il n’y aura pas d’activités », prévient Sadou Kéita et d’ajouter : « donc, il ne s’agit pas de la délégation spéciale, mais il s’agit de la suspension de l’acte qui a porté le président intérimaire désigné. Quand cet acte est suspendu, les activités sont suspendues. Depuis le samedi passé, on avait convenu que dans une semaine, ils pourraient se retrouver pour confirmer monsieur Thierno Oury ou infirmer sa désignation. De toute façon, il faut qu’il y ait un procès verbal.»

Interpellé sur le sujet, le député uninominal de Labé a soutenu ce jeudi 21 septembre 2017 qu’une équipe mandatée par l’UFDG sera incessamment à Tougué pour tenter de trouver une solution à cette crise qui n’a que trop duré.