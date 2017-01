La réaction du Dr Dansa Kourouma (lire l’article http://guineenews.org/code-electoral-dr-dansa-denonce-4-points-quil-juge-defaillants/), est un os qui ne passe pas chez certains acteurs de la vie politique guinéenne. En tout cas, c’est ce qu’on peut comprendre à travers la réplique du député uninominal de l’UFDG, Ousmane Gaoual. Il est monté au créneau le 11 janvier dernier dans un entretien téléphonique qu’il a eu avec Guineenews pour, dit-il, recadrer le président du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSC).

D’après le député Ousmane Gaoual, l’analyse du président du CNOSCG n’a pas de fondement. « C’est regrettable de lire des propos du président du Conseil national des organisations de la société civile lorsqu’il dit que les acteurs politiques ne tiennent pas compte des préoccupations des populations. Je ne sais pas entre lui, qui ne représente qu’une organisation de la société civile et nous qui sommes des élus du peuple, qui parle vraiment au nom du peuple de Guinée ? Qui d’entre nous a le mandat de parler au nom de cette population », s’est-il interrogé.

Poursuivant, le député de l’UFDG a fait un petit rappel au président du CNOSC par rapport à certaines contraintes liées à la session budgétaire.

“Je rappelle à M. Kourouma que la loi impose aux parlementaires une durée maximale de 60 jours pour l’examen de la loi de finances et il ne peut excéder ce délais. C’est parce que le législateur sait qu’au-delà du budget, les parlementaires peuvent examiner d’autres lois pendant la session et c‘est aussi la raison pour laquelle, il a donné un délai imparti de 30 jours maximum et 30 autres jours restants pour faire autre chose que la loi de finances”, a martelé le député Ousmane Gaoual avant de souligner que Dr Dansa a été un acteur majeur au moment du CNT pour oublié aussi facilement ces règles élémentaires régissant le fonctionnement de l’Assemblée Nationale.

“Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils peuvent être des donneurs de leçon pour nous. Nous savons que dans ce combat, il y a des gens qui se battent pour juste remplacer leurs collègues dans les structures comme la CENI. Je pense que Dr Dansa peut faire son combat sous sa chapelle. Mais de grâce, qu’il y ait un peu de retenue et un peu de respect quand il s’agit de vilipender le travail des partis politiques ”, a-t-il mis en garde le président du CNOSC