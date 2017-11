Les 16 et 17 novembre, plusieurs ministres et hauts cadres guinéens se rendront à Paris pour exposer aux partenaires du pays le Plan national du développement économique et social de la Guinée (PNDES). C’est le ministre porte-parole du Gouvernement, Damantang Albert Camara qui a donné ce samedi 11 novembre cette information. C’était au siège du RPG à Gbessia à la faveur du meeting traditionnel du parti.

Selon le ministre Damantang Camara, cette rencontre consiste pour le Gouvernement de mobiliser ses partenaires techniques et financiers au tour de son plan national du développement économique et social de 2016 à 2020.

C’est un plan qui touche tous les Guinéens. C’est pourquoi, a fait savoir Damantang Camara, il a besoin de financement pour mettre de l’argent dans les projets qui sont à l’intérieur du pays.

«La Guinée a des ressources et de l’argent, mais cet argent ne peut pas couvrir tout le financement parce qu’il y a énormément de plans dans ce projet. Voilà l’objectif de la réunion qui aura lieu à Paris», a-t-il déclaré.

A en croire le ministre Damantang Camara, tous les partenaires de la Guinée seront représentés à ce rendez-vous. Il s’agit de l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds Arabe… «Nous allons leurs exposer tous les projets que nous avons. D’ailleurs, nous avons des avantages depuis que nous avons signé avec le FMI et la BM. Depuis, tous nos partenaires publics et privés ont la garantie que notre pays est crédible et quand ils travaillent avec nous, ils auront des bons résultats», a-t-il expliqué.

Lire Vidéo: