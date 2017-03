Par Li Ning, journaliste au Quotidien du Peuple

Le chiffre d’étudiants chinois à l’étranger et celui des étudiants internationaux en Chine ont connu une croissance en 2016, a annoncé récemment le ministère chinois de l’Education. La Chine est devenue le pays recevant le plus d’élèves étrangers, une destination importante parmi les pays asiatiques.

Le nombre total d'étudiants chinois à l'étranger s’est porté à 544 500, et 432 500 sont revenus en Chine. D’après des données incomplètes, 80% d’entre eux optent pour un retour au pays après l’obtention du diplôme.

Visite de jeunes apprentis venant de Biélorussie, d’Iran et de Jordanie au centre de traitement des eaux usées à Yiwu (est de la Chine), le 27 février 2017. (Photo : People.cn)

Plus de 90% de ces jeunes partent notamment étudier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et en Australie. Soixante-dix pour cent d’entre eux visant des études supérieures que la licence.

Les Chinois qui poursuivent des études à l’étranger à leurs propres frais en 2016 ont représenté 498 200 personnes, soit 91,49% du nombre total. Depuis 2012, la proportion reste stable pour un taux d’environ 92%.

La Chine est devenue le pays asiatique le plus attrayant pour les étudiants internationaux, avec pas moins de 440 000 inscriptions au cours de l’année 2016, en hausse de 35% par rapport à 2012. Les jeunes viennent de plus de 205 pays.

A noter la présence de plus en plus nombreuse d’étudiants venant de pays se trouvant le long du parcours de l’initiative «Une Ceinture, une Route». En 2016, 64 pays ont envoyé en Chine 207 746 élèves, une progression de 13,6% par rapport à 2015. Soixante et un pour cent des 49 022 boursiers du gouvernement chinois sont natifs des régions le long de la nouvelle Route de la Soie.

Pour Xu Tao, directeur de département international du ministère chinois de l’Education, la Chine offre aux étudiants de ces nations 10 000 places par an. Une bourse spéciale «une Ceinture, une Route» sera également créée cette année pour permettre à plus de personnes de venir étudier en Chine.