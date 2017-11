Plainte contre la HAC à la Cour Suprême: pourquoi Espace FM jette l’éponge

Suspendue par la Haute Autorité de la Communication pendant 7 jours pour avoir diffusé des informations jugées « sensibles », la radio Espace FM a porté plainte contre cette institution pour ‘’excès de pouvoir’’ à la cour suprême. La Cour avait déclaré irrecevable la plainte.

A la dernière nouvelle, on apprend que la radio va retirer sa plainte lundi prochain. Pour en savoir davantage sur les raisons de cette décision, votre quotidien a joint au téléphone l’avocat de la radio, Me. Thierno Souleymane Baldé. Voici ce qu’il nous a confiés à propos :

«Nous avons déposé la requête afin que la Cour suprême puisse se prononcer sur la légalité de la décision qui avait été prise par la Haute Autorité de la Communication (HAC). La Cour devait siéger et prendre la décision avant l’expiration du délai. Elle a estimé que la forme que nous avons utilisée ne sied pas. Etant légaliste, nous sommes revenus déposer une nouvelle requête en tenant compte des remarques qui avaient été faites par la Cour Suprême. Lorsque la Cour Suprême rend un arrêt, nous sommes obligés de le respecter. Mais de l’autre coté, la Cour Suprême avait aussi l’obligation de décider sur notre requête avant l’expiration du délai. Cela n’a pas été fait. Nous avons demandé des dommages et intérêts. Et lorsque la Cour se prononce sur notre requête, de deux choses, l’une : soit la décision de la HAC est légale, soit elle est illégale. Si elle est illégale, en principe la Cour Suprême doit nous accorder des dommages et intérêts dans la mesure où la radio Espace n’a pu émettre pendant plus d’une semaine.

Dans la requête que nous avions déposée, notre objectif n’était pas lié à un quelconque centime. Mais dès lors que la Cour ne s’est pas prononcée et le délai est passé, la radio espace a estimé à ce stade qu’il n’est pas nécessaire de maintenir la requête puisque notre objectif n’est nullement une question financière. Don, il faut retirer la plainte.

Je précise que la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond. Si elle s’était prononcée sur le fond de l’affaire, elle aurait eu raison. Mais comme elle l’a pas fait jusqu’à l’expiration du délai, les journalistes de la radio espace vont recommencer les programmes dès le lundi, et comme ils ne veulent pas un seul centime de la HAC, nous ne voyons pas la nécessité de maintenir la requête à ce stade. Donc, on va la retirer ».

Propos recueillis par Nassiou Sow