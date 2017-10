Place de Souvenirs de Dakar : Lamine Guirassy tient les guinéens en haleine jusqu’à minuit

Les guinéens du Sénégal ont pris d’assaut, ce samedi 14 octobre 2017, la place de Souvenirs de Dakar située sur la Corniche Ouest de la capitale, un des projets phares du régime de Me Abdoulaye Wade, ancien opposant historique qui dirigea le Sénégal de 2000 jusqu’en 2012. C’est plus qu’un conte de fée. Puisque la veillée a duré de 17 heures jusqu’à minuit, sans somnoler.

Après cinq éditions en Guinée, couronnées de succès, Lamine Guirassy, PDG du Groupe Hadafo Médias, est allé à mille kilomètres de Conakry pour écouter les ressortissants guinéens du Sénégal, qui sont estimés à plus de deux millions d’âmes, selon des statistiques non officielles. Un coup d’essai, qui fut un coup de maître.

Puisque les compatriotes sont venus de partout. Les uns de Dakar. D’autres de l’intérieur du Sénégal. D’autres encore de la Gambie. D’autres enfin de la Guinée Bissau. Et le grand problème, c’est comment faire l’équilibre, pour les prochaines tournées, entre la Guinée profonde et les multiples sollicitations de l’étranger.

En tout cas, au Sénégal, ce fut une réussite. Puisque, par le passé, jamais des journalistes guinéens n’avaient réussi à mobiliser autant de compatriotes à la Place de Souvenirs de Dakar. Non pas pour commémorer les quinze ans de naufrage du bateau Joola mais pour y participer à l’enregistrement de deux émissions. Plus de cinquante journalistes et de techniciens autour de Lamine Guirassy. Aboubacar Diallo, Moussa Moise habillé à la Sékou Touré, Ahmed Camara, Tamba Zaccharie, Moussa Yéro, Mafoudia Bangoura et Oumar Barry « Oumby ».

Avant l’arrivée de l’équipe de Lamine Guirassy, le comédien Mamadou Thug a égayé le public, sous les fortes ovations des ressortissants guinéens, qui ont répondu à l’invitation. Ils étaient d’ailleurs de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les ethnies et de toutes les professions. Y compris des imams. C’est tout dire.

Grand absent, l’Ambassadeur de la Guinée au Sénégal, Beau Keita, ainsi que le fédéral du RPG Arc-en-ciel du Sénégal. Malgré toutes les sollicitations, ils ont brillé par leur absence. Plus grave, ils ne se sont pas fait représenter. Comme lors de la précédente tournée en région forestière en mai 2017, les officiels ont fait faux- bond.

Cependant, les guinéens sont venus en nombre pour écouter, applaudir, intervenir et poser leurs problèmes. Les problèmes ? Les guinéens du Sénégal en ont, et dans tous les secteurs où ils évoluent. Et ce n’est pas en une dépêche, qu’on peut les recenser. C’est pourquoi personne ne voulait rater le tournage des GG Tours, hier.

De 18h à minuit près, Lamine Guirassy a tenu son public en haleine, sans langue de bois. Les sujets évoqués sont : la situation carcérale des guinéens au Sénégal, la cohabitation entre guinéens et leur représentation diplomatique, les difficultés d’insertion de nos étudiants au Sénégal, le regard des compatriotes sur la crise politique en Guinée et la gouvernance Condé. Et une bonne nouvelle, certains guinéens sont devenus un modèle de réussite au Sénégal grâce à la fabrique artisanale de Sandaga.

Le moment le plus attendu, le plus passionnant, c’est quand Lamine Guirassy est allé en personne au beau milieu du public, qui manifestait la soif de s’exprimer, pour donner la parole aux vrais gens, ces gens à lui. A chaque intervention, le public réagissait par des ovations nourries.

Il fallait y être pour le vivre en direct.

Abdoulaye Bah, envoyé spécial de Guinéenews, à Dakar