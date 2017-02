C’est la Guinée qui accueillera la 19ème Assemblée générale de l’Association Africaine des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels (ACAME). Elle se déroulera du 1er au 3 mars 2017 à Conakry.

En prélude de cette rencontre continentale, le Vice-président de la commission d’organisation Dr. Mohamed Kerfalla Camara a animé un point de presse ce samedi 25 février 2017 au siège de la Pharmacie Centrale de Guinée à Dixinn. Objectif, expliquer l’enjeu de cet évènement.

Durant 72 heures, a affirmé Dr. Kerfala, les directeurs de centrales d’achats, les directeurs nationaux de la pharmacie et du médicament, le président de l’inter ordre des pharmaciens d’Afrique, l’intersyndicale des pharmaciens d’Afrique, des partenaires bi et multilatéraux et des scientifiques de haut niveau, venus de la France et d’Afrique discuteront des questions liées à l’amélioration de l’accessibilité des médicaments aux populations.

Cette XIXème Assemblée générale de Conakry qui a pour thème ‘’20 ans après leur création, quelles stratégies les Centrales d’Achats doivent-elle adopter pour renforcer la disponibilité et l’accès aux médicaments essentiels de qualité?’’, coïncide aux deuxièmes journées pharmaceutiques de Guinée. Pour Dr. Kerfela Camara, ce double évènement scientifique sera une occasion pour ces acteurs majeurs de la santé publique de projeter l’avenir des centrales d’achats dans leur mission essentielle, celle de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité.

Pour ces 2èmes journées pharmaceutiques de Guinée, Dr. Mohamed Kerfala Camara a annoncé que des thématiques liées à la contrefaçon des médicaments et me marché illicite seront traitées. «Les bonnes pratiques pharmaceutiques, le rôle des pharmaciens dans la gestion des maladies émergentes, la recherche et la valorisation des plantes médicinales seront au centre des débats», a-t-il annoncé.

L’Association Africaine des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels a été créée le 19 juillet 1996 par cinq centrales nationales d’achats dans le cadre de la mise en place d’une politique d’approvisionnement commune aux pays de la zone franc et associés, a rappelé Dr. Camara qui ajoute que l’association comprend aujourd’hui 21 centrales membres réparties sur l’ensemble du continent africain. « La Guinée, à travers la Pharmacie Centrale, est membre e l’association depuis 1997», a-t-il fait savoir.