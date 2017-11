Pétroles: des cadres de l’ONAP au Maroc pour des formations

Après une formation d’une semaine avec l’Institut Français de Pétrole (IFP) à Conakry, huit cadres de l’Office Nationale des pétroles (ONAP) se sont envolés le dimanche 5 novembre pour le Royaume Chérifien. Ces formations sont inscrites dans le cadre d’une convention qui lie l’ONAP/Guinée et l’Office National des Mines et des hydrocarbures du Maroc (ONYHM).

En effet, ces cadres de l’ONAP vont mettre à profit ce séjour au Maroc pour s’approprier les outils relatifs aux bases des données. Très ravis de l’initiative, les bénéficiaires ont renouvelé leur reconnaissance au Président de la République, Pr Alpha Condé ainsi qu’à leur Directeur Général, M. Diakaria Koulibaly.

Selon Mohamed Mansaré, un des bénéficiaires de cette formation, le Directeur Général de l’ONAP s’est inscrit dans la logique de promouvoir la compétence locale. «Aujourd’hui, nous partons en mission au Maroc pour nous former dans le cadre des bases de données. Il faut reconnaitre que C’est une initiative de notre Directeur Général Diakaria Koulibaly. Ce n’est pas la première occasion, il y a eu déjà d’autres par le passé où 40 étudiants sont partis. Cette fois-ci, nous sommes la toute première équipe qui va inaugurer ce genre de formation. Nous sommes vraiment fiers de le Direction Générale qui a pour ambition, former ses cadres tout en encourageant l’expertise nationale», a-t-il déclaré.

Pour M. Mansaré, ces genres de formations permettront aux cadres Guinéens d’être compétitifs sur le plan continental et international. «Nous sommes très fiers et cette fierté qui va au-delà nos personnes. Ça va à l’endroit de Son Excellence, le Pr Alpha Condé qui a bien voulu placé sa confiance en notre Directeur général afin que ce dernier puisse aider les cadres guinéens pour qu’ils soient compétitifs sur le plan régional et international. D’ailleurs, on peut dire que c’est l’objectif fondamental de notre Direction Générale. Donc, nous ferons tout pour que cette formation soit une réussite et que la restitution que nous devons faire auprès de nos collègues, soit faite de belle manière», a indiqué M. Mansaré avant de s’envoler pour le Maroc.

«Très sincèrement, j’avoue que M. Diakaria Koulibaly a fait de la formation de ses cadres la priorité de ses priorités. Nous le remercions et nous pensons que le Président de la République ne s’est trompé en lui nommant à la tête de l’ONAP…», a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, Oumar Sidibé a rappelé que le chef de l’Etat, Alpha Condé n’a pas eu tort d’avoir jeté son dévolu sur la personne de Diakaria Koulibaly à la tête de l’ONAP. Selon lui, le DG de l’ONAP est un cadre de jeune génération de l’Administration guinéenne qui a du caractère et engagé à faire de la volonté du président Alpha Condé, une réalité dans le domaine qui est le sien.

Il faut par ailleurs rappeler que ce programme de consolidation des acquis professionnels s’inscrit dans le cadre d’une convention signée au mois de décembre dernier entre l’Office National des Mines et des hydrocarbures du Maroc (ONYHM) et l’Office National des Pétroles de Guinée (ONAP).